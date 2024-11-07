Из-за урагана на Обском море поднялся шторм — видео стихии

7 ноября в Новосибирске усилился ветер. Из-за непогоды на Обском море поднялись волны — видео стихии опубликовали в соцсетях.
— Ураган на Обском водохранилище на дамбе ГЭС, — сообщили в телеграм-канале «Типичный Советский».
По данным сервиса Gismeteo, утром 7 ноября в Новосибирске порывы ветра достигали 16 метров в секунду, вечером — 18 метров в секунду. Сайт «Яндекс. Погода» сообщает, что к вечеру скорость ветра составит 10 метров в секунду
О том, как новосибирцы переживают непогоду, мы рассказываем в режиме онлайн.