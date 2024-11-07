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Происшествия Из-за урагана на Обском море поднялся шторм — видео стихии

Из-за урагана на Обском море поднялся шторм — видео стихии

Кадры опубликовали в соцсетях

6 446
21 комментарий

7 ноября в Новосибирске поднялся сильный ветер

7 ноября в Новосибирске усилился ветер. Из-за непогоды на Обском море поднялись волны — видео стихии опубликовали в соцсетях.

— Ураган на Обском водохранилище на дамбе ГЭС, — сообщили в телеграм-канале «Типичный Советский».

Очевидцы сняли кадры непогоды на видео

По данным сервиса Gismeteo, утром 7 ноября в Новосибирске порывы ветра достигали 16 метров в секунду, вечером — 18 метров в секунду. Сайт «Яндекс. Погода» сообщает, что к вечеру скорость ветра составит 10 метров в секунду

О том, как новосибирцы переживают непогоду, мы рассказываем в режиме онлайн.

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Комментарии
22
С Праздником!
1 час
Подсказоньки: Ураган – ветер огромной разрушительной силы, имеющий скорость свыше 30 м/с или 12 баллов по шкале Бофорта. Буря (шторм) – очень сильный, со скоростью свыше 20 м/с продолжительный ветер, вызывающий большие разрушения.
kolhoznik
41 минута
а были времена когда мы 7 ноября на зимнюю рыбалку на лед выходили
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