«Прилетело в грудь и в голову»: пострадавший — о том, что произошли с ним во время ЧП у «дома-книжки»

Эти фотографии пострадавший сделал, пока дожидался скорой Источник: читатель НГС











Новосибирец, пострадавший во время ЧП возле «дома-книжки» рассказал о том, что происходило на площади Калинина днем, 7 ноября. Мощный порыв ветра снес секцию строительного забора и фактически швырнул ее в прохожего:

— Это меня снесло ОСБ-плитой, — написал пострадавший новосибирец. — В первый раз снесло листом, я встал, и тут второй раз: полетела вся конструкция ограждения в сборе. Прилетело в грудь и в голову, все «поплыло».

Пострадавший рассказал, что спрятался за трамвайным ограждением и уже оттуда вызвал скорую помощь.

— Сейчас я дома, скорая увезла меня на Горбольницу, до этого сразу сделали ЭКГ, потому что удар в область сердца был слишком сильным, далее в больнице сделали рентген, предположительно есть переломы. Через три дня нужно прийти повторно, — рассказал мужчина.

В подтверждение своих слов сибиряк предоставил выписку врачей и добавил, что сейчас ищет записи камер видеонаблюдения, и готов общаться с ведущей ремонт компанией «в рамках юридического поля». Согласно медицинскому документу у него ушиб грудной клетки слева и, под вопросом, перелом рукоятки грудины.

До этого НГС связался с Евгением Тарасовым, директором компании ООО «Инженерная Компания Ресурс», которая останавливала забор, и коммерсант подтвердил, что ждет претензий от пострадавших.

— С жалобами пока никто не обращался, но я думаю, есть такая вероятность — ураганный ветер был, поэтому забор просто собран. Меры, естественно, мы принимаем. Мы выехали на объект и не оставляем ситуацию просто так. Мы там уже всё узнали — по его состоянию нам сказали, что ничего серьёзного не случилось, — прокомментировал Евгений Тарасов.

Собеседник несколько раз добавил, что ожидает возможных претензий от пострадавших, которые могут потребовать возместить ущерб.

По данным Rusprofile, ООО «Инженерная Компания Ресурс» работает в Новосибирске с 2014 года в сфере «прочих вспомогательных услуг для бизнеса». Выручка компании за прошлый год составила более 118 миллионов рублей, чистая прибыль — чуть меньше 540 тысяч. Организация заработала почти 350 миллионов рублей, выполняя госконтракты. Чаще всего она становилась поставщиком Управления капитального строительства региона. Сегодня штормовой ветер буйствует во всем городе и области. За непогодой мы следим в режиме онлайн.