«Раздался грохот»: штормовой ветер сорвал крышу со здания в Новосибирске — фото последствий

Кровля повредила несколько автомобилей Источник: Читатель НГС











Сильный ветер сорвал крышу здания на улице Крамского, 42 в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом в четверг НГС сообщила читательница НГС Виктория. По словам сотрудницы одной из организаций, инцидент произошёл около часа назад.

— У нас офис в этом здании. Было обеденное время, раздался грохот на улице, я решила, что это проехала фура. Но вернувшиеся с обеда коллеги рассказали, что там произошло. Поделились фото, — говорит сибирячка.

По словам Виктории, люди в результате падения кровли не пострадали, но обломки задели припаркованные у здания автомобили. Предположительно, повреждения получили две машины: у одной разбит люк, у другой — побито боковое зеркало. Собеседница уточнила, что собственник здания устраняет последствия инцидента своими силами.

По данным 2GIS, на Крамского, 42 находится здание с 18 организациями. Среди них компании по продаже автомобильных запчастей, магазин косметики, офис кондитерской фабрики и другое.

В ночь на 7 ноября и утром в Новосибирске усилился ветер. По данным Западно-Сибирского УГМС, порывы могут достигать 25 метров в секунду. Синоптики предупреждают о возможности образования гололёда, в городе идёт снег.