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Происшествия «Раздался грохот»: штормовой ветер сорвал крышу со здания в Новосибирске — фото последствий

«Раздался грохот»: штормовой ветер сорвал крышу со здания в Новосибирске — фото последствий

Кровля упала на припаркованные у здания машины

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9 комментариев

Кровля повредила несколько автомобилей

Сильный ветер сорвал крышу здания на улице Крамского, 42 в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом в четверг НГС сообщила читательница НГС Виктория. По словам сотрудницы одной из организаций, инцидент произошёл около часа назад.

— У нас офис в этом здании. Было обеденное время, раздался грохот на улице, я решила, что это проехала фура. Но вернувшиеся с обеда коллеги рассказали, что там произошло. Поделились фото, — говорит сибирячка.

По словам Виктории, люди в результате падения кровли не пострадали, но обломки задели припаркованные у здания автомобили. Предположительно, повреждения получили две машины: у одной разбит люк, у другой — побито боковое зеркало. Собеседница уточнила, что собственник здания устраняет последствия инцидента своими силами.

По данным 2GIS, на Крамского, 42 находится здание с 18 организациями. Среди них компании по продаже автомобильных запчастей, магазин косметики, офис кондитерской фабрики и другое.

В ночь на 7 ноября и утром в Новосибирске усилился ветер. По данным Западно-Сибирского УГМС, порывы могут достигать 25 метров в секунду. Синоптики предупреждают о возможности образования гололёда, в городе идёт снег.

Ранее ветер снёс остановочный павильон у «Речного вокзала» в Новосибирске.

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Комментарии
10
С левого берега
36 минут
Я там работал в одной федеральной компании более чем 20 лет назад. Хорошее время было.
Siberiak
20 минут
Покроют крышу профнастилом, как в коровнике, а потом удивляются) Ещё и крепили, поди, сапожными гвоздями.
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