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Происшествия «Всякую фигню спрашивает»: агрессивный сибиряк остался без прав и разозлился на психиатра

«Всякую фигню спрашивает»: агрессивный сибиряк остался без прав и разозлился на психиатра

В Новосибирске агрессивного мужчину вывели из психбольницы сотрудники ГБР

713
5 комментариев

Оставлять нарушителя порядка в психбольнице не стали

В Новосибирске бойцы ГБР вывели из психиатрической больницы на улице Владимировской агрессивного сибиряка. Мужчина пытался пройти водительскую комиссию, но не смог ответить на вопросы психиатра и очень сильно разозлился. О конфликте, который произошел 6 ноября, рассказали в пресс-службе АБ «Гвардия».

— На просьбу нарисовать знак главной дороги мужчина заявил, что это не медицинский вопрос и просить его об этом доктор не может. «Проверять знание ПДД — это компетенция инструкторов, но никак не врачей», — сказал он и, громко хлопнув дверью, выскочил из кабинета. — Описали ситуацию в агентстве безопасности.

В коридоре сибиряка поймал боец ГБР и выпроводил нарушителя спокойствия на выход. При этом мужчина продолжал убеждать в своей правоте.

— Да ты не понимаешь! Сидит и всякую фигню спрашивает! — не успокаивался сибиряк.

Ранее НГС писал о том, как бойцам ГБР пришлось выводить из психбольницы десятки мигрантов — они фактически парализовали работу медучреждения.

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АБ Гвардия Психиатрическая больница Водительская комиссия
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Комментарии
6
Гость
5 минут
Надо пожать руку психиатру - возможно спас чью-то жизнь на дорогах от неадеквата!
Простой сибиряк
6 минут
Хмм. В ЗАГСе- -жених , вы согласны взять в жены невесту? -что вы фигню спрашиваете! Выскочил ,хлопнув дверью.
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