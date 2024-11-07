«Всякую фигню спрашивает»: агрессивный сибиряк остался без прав и разозлился на психиатра

Оставлять нарушителя порядка в психбольнице не стали Источник: Алина Скитович / NGS.RU











В Новосибирске бойцы ГБР вывели из психиатрической больницы на улице Владимировской агрессивного сибиряка. Мужчина пытался пройти водительскую комиссию, но не смог ответить на вопросы психиатра и очень сильно разозлился. О конфликте, который произошел 6 ноября, рассказали в пресс-службе АБ «Гвардия».

— На просьбу нарисовать знак главной дороги мужчина заявил, что это не медицинский вопрос и просить его об этом доктор не может. «Проверять знание ПДД — это компетенция инструкторов, но никак не врачей», — сказал он и, громко хлопнув дверью, выскочил из кабинета. — Описали ситуацию в агентстве безопасности.

В коридоре сибиряка поймал боец ГБР и выпроводил нарушителя спокойствия на выход. При этом мужчина продолжал убеждать в своей правоте.

— Да ты не понимаешь! Сидит и всякую фигню спрашивает! — не успокаивался сибиряк.