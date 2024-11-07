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Происшествия Ветер снёс остановочный павильон у «Речного вокзала» в Новосибирске

Ветер снёс остановочный павильон у «Речного вокзала» в Новосибирске

В городе усилился ветер

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21 комментарий

Остановочный павильон завалился на бок

Порывом ветра снесло остановочный павильон у «Речного вокзала» в Новосибирске. Об этом в четверг 7 ноября сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

По словам очевидцев, инцидент произошёл минувшей ночью на улице Большевистской. На снимке с места видно, что павильон завалился назад, но не упал полностью.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, когда павильон поставят на место.

В ночь на 7 ноября и утром в Новосибирске усилился ветер. По данным Западно-Сибирского УГМС, порывы могут достигать 25 метров в секунду. Синоптики предупреждают о возможности образования гололёда, в городе идёт снег.

НГС следит за обстановкой на улицах Новосибирска на фоне ухудшения погоды — новости читайте в нашей онлайн-трансляции.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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22
mr.Mister.
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Современный город!
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1 час
кривое фото.Это где?
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