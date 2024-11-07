Ветер снёс остановочный павильон у «Речного вокзала» в Новосибирске

Остановочный павильон завалился на бок Источник: «АСТ-54 Black» / t.me











Порывом ветра снесло остановочный павильон у «Речного вокзала» в Новосибирске. Об этом в четверг 7 ноября сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

По словам очевидцев, инцидент произошёл минувшей ночью на улице Большевистской. На снимке с места видно, что павильон завалился назад, но не упал полностью.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, когда павильон поставят на место.

В ночь на 7 ноября и утром в Новосибирске усилился ветер. По данным Западно-Сибирского УГМС, порывы могут достигать 25 метров в секунду. Синоптики предупреждают о возможности образования гололёда, в городе идёт снег.