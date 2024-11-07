«Пытался схватить за рукава»: голый мужчина приставал к женщине в Новосибирске

Голый мужчина в неадекватном состоянии приставал к жительнице Новосибирска в Ленинском районе. На помощь сибирячке пришёл судебный пристав. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
Младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Антон Яковлев отвёл мужчину в сторону.
— После службы, возвращаясь домой, проходил мимо детской площадки, увидел как голый мужчина бежит в сторону женщины. Он к ней подбежал и пытался схватить за рукава и что-то кричал невнятное. Я подбежал, чтобы отвести в сторону от напуганной женщины, — рассказал младший сержант.
Мужчина заявил, что его якобы кто-то преследует. Судебный пристав вызвал полицию и дождался сотрудников.
— Через 10 минут прибыл экипаж сотрудников правоохранительных органов. Я им дал объяснение, что произошло, и передал мужчину, — уточнил Антон Яковлев.
Судебного пристава поблагодарили за помощь в задержании неадекватного мужчины.
Напомним, в октябре мужчина приставал к девочке у школы в Новосибирске — он попал на видео.