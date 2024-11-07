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Происшествия «Пытался схватить за рукава»: голый мужчина приставал к женщине в Новосибирске

«Пытался схватить за рукава»: голый мужчина приставал к женщине в Новосибирске

Инцидент произошел недалеко от детского сада

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2 комментария

Пристав остановил мужчину и вызвал полицию

Голый мужчина в неадекватном состоянии приставал к жительнице Новосибирска в Ленинском районе. На помощь сибирячке пришёл судебный пристав. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Антон Яковлев отвёл мужчину в сторону.

— После службы, возвращаясь домой, проходил мимо детской площадки, увидел как голый мужчина бежит в сторону женщины. Он к ней подбежал и пытался схватить за рукава и что-то кричал невнятное. Я подбежал, чтобы отвести в сторону от напуганной женщины, — рассказал младший сержант.

Младший судебный пристав Антон Яковлев помог женщине

Мужчина заявил, что его якобы кто-то преследует. Судебный пристав вызвал полицию и дождался сотрудников.

— Через 10 минут прибыл экипаж сотрудников правоохранительных органов. Я им дал объяснение, что произошло, и передал мужчину, — уточнил Антон Яковлев.

Судебного пристава поблагодарили за помощь в задержании неадекватного мужчины.

Напомним, в октябре мужчина приставал к девочке у школы в Новосибирске — он попал на видео.

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Новосибирск Приставы ФССП полиция
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Комментарии
4
С Праздником!
3 минуты
Вроде в форме же
Гость
4 минуты
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