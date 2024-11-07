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Происшествия Под Красноярском пьяный отец задавил пятимесячного сына во сне

Под Красноярском пьяный отец задавил пятимесячного сына во сне

Мужчина лег спать с ребенком

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Дом, в котором жила семья

Житель Красноярского края попал под уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. 35-летний мужчина случайно убил своего сына.

Все произошло днем 1 ноября в поселке Мадуйка Туруханского района. Родители пятимесячного мальчика пили алкоголь и легли вместе с ним спать на диван. Глава семьи перевернулся во сне на ребенка, отчего тот умер.

— Не проявив должной внимательности и предусмотрительности, во время сна отец придавил мальчика своим телом. Проснувшись, родители обнаружили сына без признаков жизни. Согласно предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, смерть малыша наступила в результате механической асфиксии, — рассказали в краевом Следкоме.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее НГС писал о том, как в селе под Новосибирском нашли останки двоих новорожденных младенцев.

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Криминал Уголовное дело Пьяный отец Умер ребенок Умер младенец Умер мальчик
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