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Происшествия Подросток погиб под колесами поезда в Новосибирске — фото с места происшествия

Подросток погиб под колесами поезда в Новосибирске — фото с места происшествия

Инцидент произошел на станции Чик

1 607
19 комментариев

Происшествие случилось сегодня вечером

Мужчина погиб под колесами поезда в Новосибирске вечером 6 ноября. Об этом НГС сообщили очевидцы.

— Это произошло на станции Чик. Мужчину буквально разорвало на части, — рассказала читательница Алена.

Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК, под колесами поезда погиб несовершеннолетний сибиряк.

— Грузовым поездом смертельно травмирован несовершеннолетний, который находясь в наушниках, шел вдоль железнодорожного пути и не заметил приближавшийся подвижной состав. Пострадавший скончался на месте происшествия, — пояснили в ведомстве.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее грузовой поезд насмерть сбил 19-летнего парня на станции Татарская в Новосибирской области.

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Комментарии
20
Grape Reflection 🍇
43 минуты
Ничто так не разделяет людей, как поезд
Гость
23 минуты
Так мужчина или всё же подросток??? Что за бред пишете?
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