Подросток погиб под колесами поезда в Новосибирске — фото с места происшествия

Мужчина погиб под колесами поезда в Новосибирске вечером 6 ноября. Об этом НГС сообщили очевидцы.
— Это произошло на станции Чик. Мужчину буквально разорвало на части, — рассказала читательница Алена.
Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК, под колесами поезда погиб несовершеннолетний сибиряк.
— Грузовым поездом смертельно травмирован несовершеннолетний, который находясь в наушниках, шел вдоль железнодорожного пути и не заметил приближавшийся подвижной состав. Пострадавший скончался на месте происшествия, — пояснили в ведомстве.
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее грузовой поезд насмерть сбил 19-летнего парня на станции Татарская в Новосибирской области.