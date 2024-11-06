Вылетел с дороги и перевернулся: водитель Toyota погиб на новосибирской трассе — фото с места аварии

В Тогучинском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщили в региональной ГАИ, в аварии погиб 42-летний мужчина.
— 42-летний водитель на автомобиле Toyota Corona Premio ехал по трассе в сторону Тогучина. По неизвестным причинам автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, — рассказали в инспекции.
От полученных ран мужчина скончался на месте. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.
Ранее в Новосибирской области Nissan влетел в трактор на трассе. Один человек погиб, трое пострадали.