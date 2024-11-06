НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

2 м/c,

вос.

 748мм 68%
Подробнее
6 Пробки
USD 98,06
EUR 106,89

СРОЧНО

Водитель Toyota погиб на новосибирской трассе

День гастрономического единства
«Тайгер» уходит с рынка
Зимний дайджест моды
Обман ради ипотеки
Из бедняжек в волшебных дур
Новые рестораны
Афиша на ноябрь
Новости в Telegram
Происшествия Вылетел с дороги и перевернулся: водитель Toyota погиб на новосибирской трассе — фото с места аварии

Вылетел с дороги и перевернулся: водитель Toyota погиб на новосибирской трассе — фото с места аварии

ДТП произошло в Тогучинском районе

3 563
12 комментариев

От полученных ран мужчина скончался на месте

В Тогучинском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщили в региональной ГАИ, в аварии погиб 42-летний мужчина.

— 42-летний водитель на автомобиле Toyota Corona Premio ехал по трассе в сторону Тогучина. По неизвестным причинам автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, — рассказали в инспекции.

От полученных ран мужчина скончался на месте. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее в Новосибирской области Nissan влетел в трактор на трассе. Один человек погиб, трое пострадали.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
ДТП Смертельная авария Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
10436257
32 минуты
Тогучин, это чёрная дыра какая-то?
трям-брям
46 минут
Проигнорировал ремень безопасности.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего»: туристка рассказала о путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
«Нельзя включить пылесос и собрать все деньги с рынка»: новосибирский экономист — о том, стоит ли сегодня делать вклады в банках
Анонимное мнение
Мнение
Водолеям — повышение, Рыбам — новый роман: каким будет ноябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Dmitriy S,44

Тоха86,38

Алекс,33

Александр,44

Nadine,46

Алексей,43

Начать знакомиться
Объявления

Ремонт и отделка домов, дач

8 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление