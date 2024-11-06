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Происшествия Пассажиры авирейса в Дубай застряли в Новосибирске — вылет перенесли на сутки

Пассажиры авирейса в Дубай застряли в Новосибирске — вылет перенесли на сутки

Борт должен был отправиться в ОАЭ утром

2 002
9 комментариев

Информация появилась на сайте Толмачево

Вылет самолета из Новосибирска в Дубай перенесли более чем на сутки. Данные о задержке отправления рейса появились в онлайн-табло аэропорта Толмачево.

Речь идет о рейсе FZ 964 авиакомпании Flydubai. По расписанию самолет должен был вылететь из Новосибирска в 05:40 6 ноября. Расчетное время отправления изменено на 09:40 7 ноября.

По данным аэропорта, вылет задержан по технической причине

— По технической причине задержка, — уточнили НГС в пресс-службе аэропорта Толмачево.

НГС направил запрос в авиакомпанию с просьбой объяснить, почему произошла задержка.

В конце октября летевший из Новосибирска в Дубай самолет развернули на половине пути и вернули в Толмачево. Борт практически долетел до Узбекистана.

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Толмачево Самолет Новосибирск Дубай
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Комментарии
9
Гость
1 час
а тем временем междугородные автобусы ходят по расписанию и готовы предоставить уважаемым пассажирам незабываемый проезд по нашей области почти в любую точку.
TheBestOfTheBestOfTheBest
1 час
Скоро в Дубаи ваши придется на поездах ездить.
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