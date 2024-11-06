Пассажиры авирейса в Дубай застряли в Новосибирске — вылет перенесли на сутки

Информация появилась на сайте Толмачево Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вылет самолета из Новосибирска в Дубай перенесли более чем на сутки. Данные о задержке отправления рейса появились в онлайн-табло аэропорта Толмачево.

Речь идет о рейсе FZ 964 авиакомпании Flydubai. По расписанию самолет должен был вылететь из Новосибирска в 05:40 6 ноября. Расчетное время отправления изменено на 09:40 7 ноября.

По данным аэропорта, вылет задержан по технической причине Источник: tolmachevo.ru











— По технической причине задержка, — уточнили НГС в пресс-службе аэропорта Толмачево.

НГС направил запрос в авиакомпанию с просьбой объяснить, почему произошла задержка.