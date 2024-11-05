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Происшествия На Алтае в пожаре погиб трёхлетний мальчик — ребенок был дома один

На Алтае в пожаре погиб трёхлетний мальчик — ребенок был дома один

Следователи возбудили уголовное дело

966
2 комментария

Инцидент произошел в селе Солтон

В Алтайском крае скончался трехлетний мальчик, который пострадал во время пожара. Как сообщили в региональном СК, инцидент произошел в селе Солтон вечером 3 ноября.

По данным следователей в одной из комнат частного дома начался пожар. Мальчик был дома один, его мать в состоянии алкогольного опьянения была на улице.

Когда женщина заметила дым, она забежала в дом и вынесла ребенка. Мальчика с ожогами и отравлением угарным газом доставили в районную больницу, где вскоре он скончался.

Следователи возбудили уголовно дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее женщина и двое детей погибли при пожаре в новосибирском посёлке. Площадь пожара составила 140 квадратных метров.

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Пожар Погиб ребенок Алтай
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Комментарии
2
Гость
31 минута
безотцовщина. конец немного предсказуем
Гость
11 минут
пьющая мать - горе в семье
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