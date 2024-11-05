На Алтае в пожаре погиб трёхлетний мальчик — ребенок был дома один

В Алтайском крае скончался трехлетний мальчик, который пострадал во время пожара. Как сообщили в региональном СК, инцидент произошел в селе Солтон вечером 3 ноября.
По данным следователей в одной из комнат частного дома начался пожар. Мальчик был дома один, его мать в состоянии алкогольного опьянения была на улице.
Когда женщина заметила дым, она забежала в дом и вынесла ребенка. Мальчика с ожогами и отравлением угарным газом доставили в районную больницу, где вскоре он скончался.
Следователи возбудили уголовно дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Ранее женщина и двое детей погибли при пожаре в новосибирском посёлке. Площадь пожара составила 140 квадратных метров.