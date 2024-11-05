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Смертельное ДТП с трактором и Nissan

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Происшествия Nissan влетел в трактор в Новосибирской области — один человек погиб, трое пострадали

Nissan влетел в трактор в Новосибирской области — один человек погиб, трое пострадали

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с трактором

6 619
16 комментариев

В аварии пострадал 39-летний мужчина и женщины 33 лет и 41 года

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП в Маслянинском районе. В результате погиб один мужчина, еще три человека пострадали.

Подробности рассказали в отделе пропаганды ГАИ по Новосибирской области. Авария произошла около 11:20. 44-летний водитель автомобиля Nissan Wingroad ехал по дороге «Черепаново — Маслянино» в сторону Черепаново. По предварительной информации, на 45-м километре дороги он столкнулся с трактором К-746М, который ехал в попутном направлении и поворачивал налево.

— В результате произошедшего от полученных травм скончался мужчина-пассажир 1985 года рождения. Водитель Nissan и две женщины 1983 и 1991 года рождения травмированы, — сообщили в областной ГАИ.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства устанавливаются.

Если вы стали очевидцем этой аварии или вы знаете, кто в ней пострадал, то сообщите об этом в редакцию НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Ночью 2 ноября в Новосибирской области произошло ДТП, в результате которого погибла женщина.

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Авария Черепаново Маслянино Смертельное ДТП Новосибирская область
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Комментарии
16
трям-брям
1 час
Напокупают тракторов, понимаешь
10436257
1 час
Сейчас трактор хороший очень нужная штука. Надеюсь его восстановят
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