Nissan влетел в трактор в Новосибирской области — один человек погиб, трое пострадали

В аварии пострадал 39-летний мужчина и женщины 33 лет и 41 года Источник: ГАИ по Новосибирской области











В Новосибирской области произошло смертельное ДТП в Маслянинском районе. В результате погиб один мужчина, еще три человека пострадали.

Подробности рассказали в отделе пропаганды ГАИ по Новосибирской области. Авария произошла около 11:20. 44-летний водитель автомобиля Nissan Wingroad ехал по дороге «Черепаново — Маслянино» в сторону Черепаново. По предварительной информации, на 45-м километре дороги он столкнулся с трактором К-746М, который ехал в попутном направлении и поворачивал налево.

— В результате произошедшего от полученных травм скончался мужчина-пассажир 1985 года рождения. Водитель Nissan и две женщины 1983 и 1991 года рождения травмированы, — сообщили в областной ГАИ.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства устанавливаются.