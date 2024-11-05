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Происшествия «Сошлись звезды»: автовоз при развороте зацепил фуру на Владимировской — впечатляющее видео

«Сошлись звезды»: автовоз при развороте зацепил фуру на Владимировской — впечатляющее видео

В Новосибирске фура и автовоз перекрыли дорогу после ДТП

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6 комментариев

Похоже, водитель автовоза не учел собственные габариты и при повороте зацепил фуру

В Новосибирске на улице Владимировской водитель автовоза при повороте столкнулся с фурой. В результате массивные тяжеловесные машины перекрыли дорогу.

Авария произошла сегодня, 5 ноября около часа дня. Ее последствия снял на видео и опубликовал в своем телеграм-канале «Мой город Новосибирск» Михаил Михайлов.

— Автовоз, похоже, поворачивал, зацепил фуру и снес кунг. Перекрыл 5 полос, и фура — шестую, — рассказал он НГС.

Автор говорит на видео о том, что на улицах Дуси Ковальчук и
Владимировской «сошлись звезды»

Движение на Владимировской немедленно встало, затем пробка захватила и улицу Дуси Ковальчук, с которой водители не могли попасть на Владимировскую. Автомобили с проезжей части, судя по данным сервиса 2ГИС, оперативно убрали.

Спустя полтора часа после столкновения движение на участке почти восстановилось.

Ранее НГС писал о том, как фура не уступила дорогу «Тойоте» на проезде энергетиков.

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Комментарии
6
Гость
19 минут
Впечатляющее видео!!!
Гость
13 минут
1,5 часа все стояло и "оперативно убрали" как-то не синхронизируется)
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