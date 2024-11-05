«Сошлись звезды»: автовоз при развороте зацепил фуру на Владимировской — впечатляющее видео

В Новосибирске на улице Владимировской водитель автовоза при повороте столкнулся с фурой. В результате массивные тяжеловесные машины перекрыли дорогу.
Авария произошла сегодня, 5 ноября около часа дня. Ее последствия снял на видео и опубликовал в своем телеграм-канале «Мой город Новосибирск» Михаил Михайлов.
— Автовоз, похоже, поворачивал, зацепил фуру и снес кунг. Перекрыл 5 полос, и фура — шестую, — рассказал он НГС.
Движение на Владимировской немедленно встало, затем пробка захватила и улицу Дуси Ковальчук, с которой водители не могли попасть на Владимировскую. Автомобили с проезжей части, судя по данным сервиса 2ГИС, оперативно убрали.
Спустя полтора часа после столкновения движение на участке почти восстановилось.
Ранее НГС писал о том, как фура не уступила дорогу «Тойоте» на проезде энергетиков.