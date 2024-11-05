«Сошлись звезды»: автовоз при развороте зацепил фуру на Владимировской — впечатляющее видео

Похоже, водитель автовоза не учел собственные габариты и при повороте зацепил фуру Источник: Мой город Новосибирск / t.me











В Новосибирске на улице Владимировской водитель автовоза при повороте столкнулся с фурой. В результате массивные тяжеловесные машины перекрыли дорогу.

Авария произошла сегодня, 5 ноября около часа дня. Ее последствия снял на видео и опубликовал в своем телеграм-канале «Мой город Новосибирск» Михаил Михайлов.

— Автовоз, похоже, поворачивал, зацепил фуру и снес кунг. Перекрыл 5 полос, и фура — шестую, — рассказал он НГС.

Автор говорит на видео о том, что на улицах Дуси Ковальчук и

Владимировской «сошлись звезды» Источник: Михаил Михайлов

Движение на Владимировской немедленно встало, затем пробка захватила и улицу Дуси Ковальчук, с которой водители не могли попасть на Владимировскую. Автомобили с проезжей части, судя по данным сервиса 2ГИС, оперативно убрали.

Спустя полтора часа после столкновения движение на участке почти восстановилось.