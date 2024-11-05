Машины столкнулись лоб в лоб и проехали в сантиметрах от припаркованного авто в Тогучине — реакция водителя

Авария произошла на улице Ломоносова в Тогучине Источник: скриншот с видео











Вечером в понедельник, 4 ноября, в городе Тогучине Новосибирской области столкнулись два легковых автомобиля.

Авария произошла у здания на улице Ломоносова, 89а. В распоряжение редакции НГС попала запись с камер видеонаблюдения одного из магазинов. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль выезжает с парковки и совершает лобовое столкновение с черной машиной, которая на скорости завершает маневр поворота.

Судя по записи, автомобили в момент столкновения проехали в нескольких сантиметрах от припаркованного внедорожника. После этого водитель уцелевшей машины вышел из салона и в первую очередь начал осматривать свой автомобиль.

Источник: читатель НГС

— Мы звуков не слышали, у нас ревизия была в магазине, вышли поздно, увидели уже разбитую машину, рядом стояла скорая, — рассказала НГС продавец ближайшего магазина. — Пострадавших людей не видели.

Последствия ДТП Источник: читатель НГС











В ГАИ по Новосибирской области НГС обещали прокомментировать случившееся позднее.

3 ноября два внедорожника столкнулись в жестком лобовом ДТП на Северном объезде.