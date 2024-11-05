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Происшествия эксклюзив Машины столкнулись лоб в лоб и проехали в сантиметрах от припаркованного авто в Тогучине — реакция водителя

Машины столкнулись лоб в лоб и проехали в сантиметрах от припаркованного авто в Тогучине — реакция водителя

Момент лобового ДТП в Новосибирской области попал на видео

1 299
5 комментариев

Авария произошла на улице Ломоносова в Тогучине

Вечером в понедельник, 4 ноября, в городе Тогучине Новосибирской области столкнулись два легковых автомобиля.

Авария произошла у здания на улице Ломоносова, 89а. В распоряжение редакции НГС попала запись с камер видеонаблюдения одного из магазинов. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль выезжает с парковки и совершает лобовое столкновение с черной машиной, которая на скорости завершает маневр поворота.

Судя по записи, автомобили в момент столкновения проехали в нескольких сантиметрах от припаркованного внедорожника. После этого водитель уцелевшей машины вышел из салона и в первую очередь начал осматривать свой автомобиль.

— Мы звуков не слышали, у нас ревизия была в магазине, вышли поздно, увидели уже разбитую машину, рядом стояла скорая, — рассказала НГС продавец ближайшего магазина. — Пострадавших людей не видели.

Последствия ДТП

В ГАИ по Новосибирской области НГС обещали прокомментировать случившееся позднее.

3 ноября два внедорожника столкнулись в жестком лобовом ДТП на Северном объезде.

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Обновлено 14:52 5 ноября 2024 года:

В ГАИ по Новосибирской области сообщили обстоятельства ДТП.

«Водитель 2004 года рождения, двигаясь на автомобиле Subaru Impreza, выехав на встречную полосу, совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Probox под управлением водителя 1979 года рождения. В результате автоаварии травмы получили водитель Тойоты и двое его пассажиров — женщина 1985 года рождения и мальчик 2014 года рождения», — рассказали в Госавтоинспекции региона.

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Новосибирская область Тогучин ДТП Запись с камеры ГАИ Новосибирской области
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Комментарии
5
Гость
32 минуты
сборище оленей. один фиг пойми как "припарковался", второй летел низко. третий решил свернуть не убедившись.
Гость
17 минут
О своей колымаге думает в первую очередь. Молодец. Хорошее капиталистическое воспитание. Горжусь! А то, что людям в пострадавших авто нужна помощь, ничего, подождут. Может кто-то другой им скорую (или пожарную) и вызовет. А может и нет. Да пофиг. Человек человеку - волк!
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