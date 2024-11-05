Опять ручей: в Новосибирске затопило дорогу на улице Лескова

Улицу Лескова опять топит Источник: читательница НГС











В Новосибирске на улице Лескова, 15, сегодня, 5 ноября, около 9:00 горячая вода в очередной раз разлилась по дороге. Жители сообщили, что на этот раз тротуар и парковку не затопило.

Ручей бежит по проезжей части Источник: читательница НГС

— На Лескова опять кипяток побежал! Там же, где порыв был, — рассказала НГС читательница. — Но у нас сделали что-то вроде водоотвода, вырыли глубокую канаву, поэтому тротуары пока не затопило, только немного дорогу. Но ливневка, к которой ведет этот отвод, не справляется.

Для водоотведения используется канава Источник: читательница НГС











НГС обратился в пресс-службу СГК. На момент публикации ответ не поступил.

22 сентября дом на Лескова, 15 в первый раз затопило кипятком. Горячей водой залило парковку и двор. Также в одном месте провалился асфальт. НГС вел онлайн-трансляцию с места происшествия.