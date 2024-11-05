Опять ручей: в Новосибирске затопило дорогу на улице Лескова

В Новосибирске на улице Лескова, 15, сегодня, 5 ноября, около 9:00 горячая вода в очередной раз разлилась по дороге. Жители сообщили, что на этот раз тротуар и парковку не затопило.
— На Лескова опять кипяток побежал! Там же, где порыв был, — рассказала НГС читательница. — Но у нас сделали что-то вроде водоотвода, вырыли глубокую канаву, поэтому тротуары пока не затопило, только немного дорогу. Но ливневка, к которой ведет этот отвод, не справляется.
НГС обратился в пресс-службу СГК. На момент публикации ответ не поступил.
22 сентября дом на Лескова, 15 в первый раз затопило кипятком. Горячей водой залило парковку и двор. Также в одном месте провалился асфальт. НГС вел онлайн-трансляцию с места происшествия.
Обновлено в 10.23. Как сообщили в СГК, дефект выявлен на сетях потребителя по адресу улица Военная, 16.
— Сейчас дефектный участок отключен, — добавили в ресурсоснабжающей компании.