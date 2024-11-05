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Происшествия Опять ручей: в Новосибирске затопило дорогу на улице Лескова

Опять ручей: в Новосибирске затопило дорогу на улице Лескова

Потоки горячей воды побежали по проезжей части

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16 комментариев

Улицу Лескова опять топит

В Новосибирске на улице Лескова, 15, сегодня, 5 ноября, около 9:00 горячая вода в очередной раз разлилась по дороге. Жители сообщили, что на этот раз тротуар и парковку не затопило.

Ручей бежит по проезжей части

— На Лескова опять кипяток побежал! Там же, где порыв был, — рассказала НГС читательница. — Но у нас сделали что-то вроде водоотвода, вырыли глубокую канаву, поэтому тротуары пока не затопило, только немного дорогу. Но ливневка, к которой ведет этот отвод, не справляется.

Для водоотведения используется канава

НГС обратился в пресс-службу СГК. На момент публикации ответ не поступил.

22 сентября дом на Лескова, 15 в первый раз затопило кипятком. Горячей водой залило парковку и двор. Также в одном месте провалился асфальт. НГС вел онлайн-трансляцию с места происшествия.

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Обновлено в 10.23. Как сообщили в СГК, дефект выявлен на сетях потребителя по адресу улица Военная, 16.

— Сейчас дефектный участок отключен, — добавили в ресурсоснабжающей компании.

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Новосибирск Улица Лескова Коммунальная авария СГК Кипяток из-под земли
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Комментарии
19
За державу обидно!
45 минут
Если рассмативать каждый такой прорыв как диверсию и делать соответствующие выводы в отношении руководства СГК и главное чиновников,которые выдают бесконечные разрешения на застройку каждого свободного метра ,то порядка будет больше. А трубы теперь рваться будут постоянно ,потому что такую плотность и высотность застройки ,алчность и дурость строительной мафии они просто не выдержат,даже новые.Это надо принять как должное и неизбежное.
Живущий в Сибири
1 час
Нет ничего постояннее в этом городе, чем бесконечные прорывы.
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