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Происшествия «На связь не выходит»: житель Чукотки уехал в Новосибирск в июне и пропал

«На связь не выходит»: житель Чукотки уехал в Новосибирск в июне и пропал

Ивана Эттынтегреу ищет полиция

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1 комментарий

Мужчине 28 лет

Анадырские полицейские разыскивают Ивана Эттынтегреу, который в июне 2024 года уехал в Новосибирск.

Пропавшему 28 лет, его рост около 160-165 сантиметров, волосы светлые, глаза карие, короткая стрижка, носит короткую бороду.

— В настоящий момент на связь не выходит, местонахождение не известно, — сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Чукотскому автономному округу.

В соцсети «ВКонтакте» дата последней активности на странице пропавшего — 30 октября 2024 года.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, сотрудники полиции просят звонить по телефонам: 8 (427-22) 2-08-75 или 02 (102).

В октябре НГС рассказывал о том, как проходят учения отряда волонтеров «ЛизаАлерт».

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Срок потери ещё не такой большой, чтоб объявлять в розыск
Гость
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срок потери человека не такой уж и большой, чтоб объявлять в розыск
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