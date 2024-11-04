Подростки-зацеперы прокатились на автобусе в Новосибирске — видео поездки

Экстремалов заметили вечером 4 ноября Источник: «АСТ-54» / Vk.com











В Новосибирске заметили двух подростков-зацеперов на автобусе в ЖК «Чистая Слобода». Видео с юными экстремалами очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По словам местных жителей, инцидент произошел сегодня, 4 ноября, вечером.

Напомним, что действия на видео опасны, ни в коем случае не повторяйте их.

Источник: «АСТ-54» / Vk.com

На кадрах видно, что два мальчика держатся за выемку на задней стенке автобуса. Как долго они ехали — неизвестно.

Редакция НГС обратилась за комментарием в пресс-службу регионального МВД.