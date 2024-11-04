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Происшествия Подростки-зацеперы прокатились на автобусе в Новосибирске — видео поездки

Подростки-зацеперы прокатились на автобусе в Новосибирске — видео поездки

Как долго они ехали — неизвестно

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18 комментариев

Экстремалов заметили вечером 4 ноября

В Новосибирске заметили двух подростков-зацеперов на автобусе в ЖК «Чистая Слобода». Видео с юными экстремалами очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По словам местных жителей, инцидент произошел сегодня, 4 ноября, вечером.

Напомним, что действия на видео опасны, ни в коем случае не повторяйте их.

На кадрах видно, что два мальчика держатся за выемку на задней стенке автобуса. Как долго они ехали — неизвестно.

Редакция НГС обратилась за комментарием в пресс-службу регионального МВД.

Ранее на одной из остановок Новосибирска подрались водители автобуса и троллейбуса.

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Комментарии
19
кулькулятр
35 минут
Если цепляться за такси, больше сэкономишь.
кулькулятр
31 минута
В прежние времена, обычно зимой, за трамваи цеплялись. Местами это было настолько массово, что на свободный трамвай была очередь. И я не слышал, чтобы кто-то серьезно пострадал.
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