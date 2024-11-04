Подростки-зацеперы прокатились на автобусе в Новосибирске — видео поездки

В Новосибирске заметили двух подростков-зацеперов на автобусе в ЖК «Чистая Слобода». Видео с юными экстремалами очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
По словам местных жителей, инцидент произошел сегодня, 4 ноября, вечером.
Напомним, что действия на видео опасны, ни в коем случае не повторяйте их.
На кадрах видно, что два мальчика держатся за выемку на задней стенке автобуса. Как долго они ехали — неизвестно.
Редакция НГС обратилась за комментарием в пресс-службу регионального МВД.
Ранее на одной из остановок Новосибирска подрались водители автобуса и троллейбуса.