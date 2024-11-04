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Происшествия «Обвинили в краже телефона»: компания парней накинулась на девушек у кафе в Новосибирске — видео с потасовкой

«Обвинили в краже телефона»: компания парней накинулась на девушек у кафе в Новосибирске — видео с потасовкой

На место выезжала полиция

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5 комментариев

Сотрудники полиции проводят проверку

Вечером 3 ноября около кафе «Звезда Востока» на улице Челюскинцев 15к2 произошла потасовка, сообщили в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск». По словам жительницы Новосибирска, на нее с подругой напали несколько парней.

— Один парень напал на нас и обвинил в том, что мы украли его телефон. Естественно, его телефона у нас не было. В процессе потасовки его друзья ударили мою подругу, — рассказала сибирячка.

По ее словам, когда на место конфликта прибыла полиция, нападавшие успели скрыться.

В пресс-службе регионального МВД редакции НГС рассказали, что информация о конфликте поступала.

— На место выезжал наряд полиции. На данный момент проводится проверка, — прокомментировали в ведомстве.

Ранее водители автобуса и троллейбуса подрались на одной из остановок в Новосибирске.

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Комментарии
5
Гость
5 минут
Типичные зумеры (без мозгов).
Гость
2 минуты
Нехорошо. А я дома сейчас, лежу в кровате, смотрю нового битлжэджуса, читаю новости про глупый плебс.
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