«Обвинили в краже телефона»: компания парней накинулась на девушек у кафе в Новосибирске — видео с потасовкой

Вечером 3 ноября около кафе «Звезда Востока» на улице Челюскинцев 15к2 произошла потасовка, сообщили в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск». По словам жительницы Новосибирска, на нее с подругой напали несколько парней.
— Один парень напал на нас и обвинил в том, что мы украли его телефон. Естественно, его телефона у нас не было. В процессе потасовки его друзья ударили мою подругу, — рассказала сибирячка.
По ее словам, когда на место конфликта прибыла полиция, нападавшие успели скрыться.
В пресс-службе регионального МВД редакции НГС рассказали, что информация о конфликте поступала.
— На место выезжал наряд полиции. На данный момент проводится проверка, — прокомментировали в ведомстве.
Ранее водители автобуса и троллейбуса подрались на одной из остановок в Новосибирске.