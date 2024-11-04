«Обвинили в краже телефона»: компания парней накинулась на девушек у кафе в Новосибирске — видео с потасовкой

Сотрудники полиции проводят проверку Источник: «Инцидент Новосибирск» / Telegram











Вечером 3 ноября около кафе «Звезда Востока» на улице Челюскинцев 15к2 произошла потасовка, сообщили в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск». По словам жительницы Новосибирска, на нее с подругой напали несколько парней.

— Один парень напал на нас и обвинил в том, что мы украли его телефон. Естественно, его телефона у нас не было. В процессе потасовки его друзья ударили мою подругу, — рассказала сибирячка.

Источник: «Инцидент Новосибирск» / Telegram

По ее словам, когда на место конфликта прибыла полиция, нападавшие успели скрыться.

В пресс-службе регионального МВД редакции НГС рассказали, что информация о конфликте поступала.

— На место выезжал наряд полиции. На данный момент проводится проверка, — прокомментировали в ведомстве.