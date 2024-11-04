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Новосибирец на Toyota влетел в полицейскую машину

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Происшествия Не пропустил на перекрестке: новосибирец на Toyota влетел в полицейскую машину — видео с места аварии

Не пропустил на перекрестке: новосибирец на Toyota влетел в полицейскую машину — видео с места аварии

Авария произошла на перекрестке Советского шоссе и Петухова

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7 комментариев

В аварии никто не пострадал

В Новосибирске утром 4 ноября полицейский автомобиль LADA Largus столкнулся с Toyota Corona Premio. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск», авария произошла на перекрестке Советского шоссе и улицы Петухова.

Судя по кадрам с места аварии, от удара полицейский автомобиль отбросило на газон. У машины сильно повреждена правая дверь и бампер.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, водитель Toyota не пропустил полицейский автомобиль, который ехал со включенной сигнализацией.

— 22-летний водитель на служебном автомобиле LADA Largus ехал со включенной световой и звуковой сигнализацией со стороны улицы Громова. В пути следования произошло ДТП с автомобилем Toyota, которым управлял 45-летний мужчина, — пояснили в ведомстве.

В МВД отметили, что в аварии никто не пострадал.

Ранее два внедорожника столкнулись в жестком лобовом ДТП на Северном объезде. Оба автомобиля получили сильные повреждения.

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Комментарии
7
Zemb
8 минут
вот, а была бы пробка все бы было хорошо.😎
Гость
11 минут
тема раскрыта не полностью...... а по какой служебной необходимости ехал "22-летний водитель на служебном автомбиле LADA Largus" ?
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