Не пропустил на перекрестке: новосибирец на Toyota влетел в полицейскую машину — видео с места аварии

В аварии никто не пострадал Источник: Инцидент Новосибирск / Vk.com











В Новосибирске утром 4 ноября полицейский автомобиль LADA Largus столкнулся с Toyota Corona Premio. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск», авария произошла на перекрестке Советского шоссе и улицы Петухова.

Судя по кадрам с места аварии, от удара полицейский автомобиль отбросило на газон. У машины сильно повреждена правая дверь и бампер.

Источник: АСТ-54 / Vk.com

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, водитель Toyota не пропустил полицейский автомобиль, который ехал со включенной сигнализацией.

— 22-летний водитель на служебном автомобиле LADA Largus ехал со включенной световой и звуковой сигнализацией со стороны улицы Громова. В пути следования произошло ДТП с автомобилем Toyota, которым управлял 45-летний мужчина, — пояснили в ведомстве.

В МВД отметили, что в аварии никто не пострадал.