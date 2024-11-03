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Жилой дом сгорел дотла под Новосибирском

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Происшествия Пламя поднималось на несколько метров: жилой дом сгорел дотла под Новосибирском — видео с пожара

Пламя поднималось на несколько метров: жилой дом сгорел дотла под Новосибирском — видео с пожара

Информация о пострадавших пока не поступала

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Что стало причиной пожара — неизвестно

В Кочковском районе Новосибирской области дотла сгорел жилой дом. Об этом очевидцы рассказали в Telegram-канале «ЧП Новосибирск».

Со слов местных жителей, сотрудники МЧС оперативно потушили пожар за 15 минут. Есть ли пострадавшие — пока неизвестно.

На опубликованном ролике видно, что пламя охватило внутри весь дом, а крыша успела полностью сгореть. Редакция НГС обратилась за комментарием в пресс-службу МЧС по Новосибирской области.

Ранее сотрудники МЧС пришли на выписку сибирячки из роддома, которую спасли из пожара несколько дней назад.

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