Пламя поднималось на несколько метров: жилой дом сгорел дотла под Новосибирском — видео с пожара

В Кочковском районе Новосибирской области дотла сгорел жилой дом. Об этом очевидцы рассказали в Telegram-канале «ЧП Новосибирск».
Со слов местных жителей, сотрудники МЧС оперативно потушили пожар за 15 минут. Есть ли пострадавшие — пока неизвестно.
На опубликованном ролике видно, что пламя охватило внутри весь дом, а крыша успела полностью сгореть. Редакция НГС обратилась за комментарием в пресс-службу МЧС по Новосибирской области.
Ранее сотрудники МЧС пришли на выписку сибирячки из роддома, которую спасли из пожара несколько дней назад.