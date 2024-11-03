Не поделили пассажиров: водители автобуса и троллейбуса подрались на одной из остановок Новосибирска — видео конфликта

Источник: АСТ-54 Black / Telegram











На остановке «Цветущая Плющиха» в Плющихинском жилмассиве подрались водители автобуса и троллейбуса. Кадры стычки опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Автор видео рассказал, что водитель автобуса № 95 напал на водителя троллейбуса, номер которого не попал в кадр. Что стало причиной конфликта — неизвестно.

В ходе драки водители даже извалялись в грязи Источник: АСТ-54 Black / Telegram

Редакции НГС не удалось дозвониться до перевозчика автобуса № 95 ООО «ОСТА». Для выяснения подробностей мы направили запрос.

По данным «Яндекс.Карт», до остановки «Цветущая Плющиха» ходит только троллейбус № 22. В диспетчерской филиала МКП «ГЭТ» «Дзержинский троллейбусный» корреспондента НГС попросили повторно обратиться в рабочий день. Мы также направили запрос.

Кроме того, для уточнения обстоятельств конфликта редакция НГС обратилась в пресс-службу регионального МВД.