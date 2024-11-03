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Водители автобуса и троллейбуса подрались на остановке

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Происшествия Не поделили пассажиров: водители автобуса и троллейбуса подрались на одной из остановок Новосибирска — видео конфликта

Не поделили пассажиров: водители автобуса и троллейбуса подрались на одной из остановок Новосибирска — видео конфликта

Что стало причиной конфликта — неизвестно

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39 комментариев

На остановке «Цветущая Плющиха» в Плющихинском жилмассиве подрались водители автобуса и троллейбуса. Кадры стычки опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Автор видео рассказал, что водитель автобуса № 95 напал на водителя троллейбуса, номер которого не попал в кадр. Что стало причиной конфликта — неизвестно.

В ходе драки водители даже извалялись в грязи

Редакции НГС не удалось дозвониться до перевозчика автобуса № 95 ООО «ОСТА». Для выяснения подробностей мы направили запрос.

По данным «Яндекс.Карт», до остановки «Цветущая Плющиха» ходит только троллейбус № 22. В диспетчерской филиала МКП «ГЭТ» «Дзержинский троллейбусный» корреспондента НГС попросили повторно обратиться в рабочий день. Мы также направили запрос.

Кроме того, для уточнения обстоятельств конфликта редакция НГС обратилась в пресс-службу регионального МВД.

Ранее несколько человек подрались на трассе возле Академгородка после ДТП.

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Драка Конфликт Водитель Автобус Троллейбус Новосибирск
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Комментарии
39
Долой мракобесие
31 минута
Люди совсем обезумели, злоба, ненависть, агрессия просто зашкаливают. Нам внешних врагов не надо - мы сами друг друга уничтожим.
Гость
52 минуты
Кто-то недавно озвучивал, что продление троллейбуса вызовет негодование у бомбил на автобусах. Вот, как в воду глядел. :)
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