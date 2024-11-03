НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

6 м/c,

южн.

 750мм 76%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14

СРОЧНО

В МЧС предупредили о штормовом ветре

День гастрономического единства
Проверяем воду в кране
Зимний дайджест моды
Сбил «невидимую» бабушку
Что на полках "Марии-Ра"
Кто такой коуч Ситников
Банда милиционеров
Афиша на ноябрь
Новости в Telegram
Происшествия Скончался на месте: мужчина выпал с балкона многоэтажки на Военной в Новосибирске

Скончался на месте: мужчина выпал с балкона многоэтажки на Военной в Новосибирске

Региональный Следственный комитет проводит проверку

3 731
15 комментариев

Обстоятельства происшествия уточняются

В Октябрьском районе Новосибирска с балкона многоэтажки выпал мужчина. Трагедия произошла в 17-этажном доме на улице Военной, 9/1. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

По словам местных жителей, мужчина скончался на месте от полученных травм. В пресс-службе регионального Следственного комитета редакции НГС подтвердили факт происшествия. По предварительным данным, мужчина спрыгнул с общего балкона дома.

— Следственный комитет проводит проверку. На месте работает следователь. Обстоятельства устанавливаются, — рассказала Старший помощник руководителя управления (по взаимодействию с общественностью и СМИ) Анастасия Кулешова.

Ранее в Акатуйском жилмассиве из окна дома выпала женщина. Медики не успели ее спасти.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Погиб Скончался Выпал Многоэтажка Новосибирск
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED5
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD9
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Гость
1 час
Не, это не вариант. Если кто-то доводит, то лучше их сбросить, чем самому. У меня вот никаких переживаний по поводу сограждан нет. Раньше я расстраивался, но теперь нет - каждый виновный получит свое. Это пока еще есть иллюзии, что оно само рассосется, но нет.
alippa
17 минут
На 17-том этаже - там пентхаус...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Мнение
«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме
Анонимное мнение
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего»: туристка рассказала о путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
«Настоящий квест»: новосибирцы срезают путь к ЛДС и бросаются под колеса авто — виновата неудобная схема
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Водолеям — повышение, Рыбам — новый роман: каким будет ноябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Андрей,57

Ирина,55

Наталья,40

АнастасияЯ,40

Ирина,49

Анастасия,39

Начать знакомиться
Объявления

Клининговые услуги

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление