Скончался на месте: мужчина выпал с балкона многоэтажки на Военной в Новосибирске

Обстоятельства происшествия уточняются Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Октябрьском районе Новосибирска с балкона многоэтажки выпал мужчина. Трагедия произошла в 17-этажном доме на улице Военной, 9/1. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

По словам местных жителей, мужчина скончался на месте от полученных травм. В пресс-службе регионального Следственного комитета редакции НГС подтвердили факт происшествия. По предварительным данным, мужчина спрыгнул с общего балкона дома.

— Следственный комитет проводит проверку. На месте работает следователь. Обстоятельства устанавливаются, — рассказала Старший помощник руководителя управления (по взаимодействию с общественностью и СМИ) Анастасия Кулешова.