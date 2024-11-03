Скончался на месте: мужчина выпал с балкона многоэтажки на Военной в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска с балкона многоэтажки выпал мужчина. Трагедия произошла в 17-этажном доме на улице Военной, 9/1. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
По словам местных жителей, мужчина скончался на месте от полученных травм. В пресс-службе регионального Следственного комитета редакции НГС подтвердили факт происшествия. По предварительным данным, мужчина спрыгнул с общего балкона дома.
— Следственный комитет проводит проверку. На месте работает следователь. Обстоятельства устанавливаются, — рассказала Старший помощник руководителя управления (по взаимодействию с общественностью и СМИ) Анастасия Кулешова.
Ранее в Акатуйском жилмассиве из окна дома выпала женщина. Медики не успели ее спасти.