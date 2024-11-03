Два внедорожника столкнулись в жестком лобовом ДТП на Северном объезде — пугающее видео аварии

В аварии пострадал водитель автомобиля Honda CR-V Источник: АСТ-54 Black / Telegram











Два внедорожника столкнулись в жестком лобовом ДТП сегодня на Северном объезде Новосибирска. Видео с моментом аварии опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Водитель Lexus не смог уйти от столкновения Источник: АСТ-54 Black / Telegram

В региональном ГАИ редакции НГС рассказали, что ДТП произошло около 09:50. 28-летний мужчина ехал на автомобиле Honda CR-V со стороны рабочего поселка Коченево. На 37 км трассы он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lexus LX 570 под управлением 56-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Honda CR-V. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства происшествия.

Судя по кадрам опубликованным в Telegram-канале «АСТ-54 Black», оба автомобиля получили серьезные повреждения.