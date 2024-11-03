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Происшествия Два внедорожника столкнулись в жестком лобовом ДТП на Северном объезде — пугающее видео аварии

Два внедорожника столкнулись в жестком лобовом ДТП на Северном объезде — пугающее видео аварии

Оба автомобиля получили сильные повреждения

2 236
16 комментариев

В аварии пострадал водитель автомобиля Honda CR-V

Два внедорожника столкнулись в жестком лобовом ДТП сегодня на Северном объезде Новосибирска. Видео с моментом аварии опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Водитель Lexus не смог уйти от столкновения

В региональном ГАИ редакции НГС рассказали, что ДТП произошло около 09:50. 28-летний мужчина ехал на автомобиле Honda CR-V со стороны рабочего поселка Коченево. На 37 км трассы он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lexus LX 570 под управлением 56-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Honda CR-V. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства происшествия.

Судя по кадрам опубликованным в Telegram-канале «АСТ-54 Black», оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Ранее в ДТП на трассе Тюмень-Омск погибли новосибирец и омич.

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ДТП Авария Северный объезд ГАИ Новосибирск
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Комментарии
16
Мон@шка60+
37 минут
Отсутствует освещение? Нет, светлое время суток. Безалаберный невидимый пешеход? Опять отсутствует. А вот водитель-нарушитель во всей красе.
kolhoznik
49 минут
оказывается CR-V внедорожник, зря продали , думали что просто легковой автомобиль повышенной проходимости "проходимец"
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