«Открыли дверь, а там чернота»: спасенная из огня сибирячка родила мальчика — на её выписку приехали пожарные

Екатерина стала мамой в третий раз Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Из Новосибирской областной больницы 3 ноября выписали жительницу города Екатерину, которую 29 октября спасли из пожара в доме на улице Есенина. На следующий день в больнице женщина родила сына. Встречать их пришли не только родственники, но и сотрудники МЧС, работавшие на пожаре.

«Как лучик света в темном клубе дыма»

Родственники наблюдали за тем, как одевают мальчика по телевизору Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В зал, в котором встречают молодых матерей, в этот раз пришла целая пожарная команда. Вахтерша удивленно сообщила, что ни разу такого не видела. Спасатели принесли с собой букет цветов и тортик и скромно ждали, когда выйдет мама с новорожденным младенцем.

Муж Екатерины передал для нее вещи, а потом вся большая компания на специальном телевизоре смотрела, как пеленают и укутывают ребенка. Вскоре Екатерина вышла, и её сразу же встретили громкие аплодисменты.

Сотрудники МЧС купили для женщины цветы и торт Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Мы назвали сына Лука — как лучик света в темном клубе дыма, — сообщила встречающим спасателям Екатерина. — Спасибо вам большое. Не дай Бог никому такое пережить. Но хорошо, что все хорошо закончилось.

Сотрудники МЧС в ответ пошутили, что уже записали Луку в свои ряды.

Мальчик родился здоровым. Схватки у Екатерины начались уже 29 октября — сразу после пожара, затем прекратились и возобновились на следующий день. 30 октября ребенок появился на свет. Сотрудники МЧС, помимо сладостей и цветов, подарили семье пожарный извещатель и объяснили, как он должен работать и как за ним следить.

«Я ему кричала, что мы задыхаемся»

Екатерина поблагодарила своих спасателей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Екатерина вспоминает 29 октября с ужасом и со слезами. Это должен был быть праздничный день: вместе со старшими детьми, сыном и дочерью, Екатерина планировала приготовить торт. И пока она с утра ходила по квартире, то почувствовала, что пахнет сгоревшей проводкой.

— Я проверила в первую очередь у себя в квартире — все было в порядке. Потом я поняла, что это из подъезда. Я подошла к двери, а там клубы дыма. Это все очень быстро происходило. Я закрыла дверь и начала звонить в МЧС. И тут я понимаю, что я уже начала задыхаться, — вспоминает Екатерина.

После звонка в МЧС сибирячка сказала свои детям очень быстро одеваться, найти полотенца и намочить их — одно из них Екатерина приложила к своему лицу, чтобы было легче дышать, мокрой тканью постарались закрыть и щели у входной двери, открыли окна.

Екатерина родила Луку на следующий день после пожара Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Екатерина думала о том, как бы спустить вниз из квартиры на 4 этаже двух старших детей.

— Мы попытались дверь открыть, и там прямо чернота пошла. Потом все это начало в окна затягивать. Муж был внизу, уже подъехал с работы, я ему стала кричать, что мы задыхаемся, я не могла уже дышать. Детям кричала, чтобы они дышали полностью. И потом в какой-то момент я потеряла сознание, и я уже ничего не помню, — говорит Екатерина.

Она отметила, что в тот момент почувствовала запах жженой пластмассы, а дышать было очень сложно, женщина кашляла и задыхалась. По её словам, очнулась она уже в машине скорой помощи.

— Меня доставили в областную больницу и здесь врачи очень оперативно сработали. Самое главное, что все живы и здоровы. Конечно, хотелось бы в такой прекрасный день вернуться домой. Но там находиться невозможно, — добавляет сибирячка.

Сын хлопал дверью

На выписку приехали родственники и сотрудники МЧС Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Первым Екатерину нашел Денис Могутов, старший пожарный 27-й части. Он поднимался по лестнице, когда услышал, что кто-то открывает и закрывает дверь — так сын Екатерины пытался привлечь внимание.

— Я зашел, комната была незначительно задымлена. Я у него спрашиваю: «Сколько человек еще в комнате?». Он сказал, что двое и что мама беременна и лежит на кровати. Он меня проводил в комнату, и я надел на нее спас-устройство. У нее уже закатывались глаза и она теряла сознание. Мы с ней подышали, поговорили, и она, вроде, пришла в чувство, — рассказал Денис Могутов. — Дети ее молодцы, держались и вовремя среагировали. Если бы не действия сына, я бы мимо прошел.

Вскоре к нему присоединился Денис Слыш, командир отделения 4-й части. Он вспоминает, что сначала пожарные эвакуировали соседа Екатерины, а потом на детской площадке встретили мужчину, который сказал, что в доме находится его беременная жена и двое детей. Денис Слыш нашел указанную квартиру и там встретил своего коллегу Дениса Могутова — на Екатерине уже было спасательное оборудование.

— Мы ее всячески старались подбадривать, говорили, что ситуация под контролем. Там уже ребята подошли, и мы уже подключили другой аппарат, резервный, чтобы продолжить дополнительно подпитывать свежим воздухом, — вспоминает Денис Слыш.

Сотрудники МЧС подарили семье извещатель Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Екатерину положили в удобное положение и старались не беспокоить, чтобы не вызвать схватки.

— Я у ее дочки спросил, какой месяц, она сказала, что девятый. Я тогда уже чуть-чуть испугался. Никогда такое не приходилось на пожарах встречать, — добавил Денис Могутов.

Екатерину положили на спинальный щит, эвакуировали и передали врачам скорой помощи. А вскоре пожарным сообщили, что ребенок родился и чувствует себя хорошо.

— Я не ожидал, что так быстро всё произойдёт. Ну, я счастлив, что она жива и здорова, и с ребенком все прекрасно. Я очень обрадовался звонку, когда мне сказали, что она родила, — отметил Денис Могутов.

Как ранее рассказали в МЧС, возгорание произошло на втором этаже, а Екатерина с детьми были на четвертом. На место прибыли четыре пожарных машины и 13 сотрудников МЧС. Оказалось, что горели домашние вещи на площади 15 квадратных метров, при этом внутри квартиры никого не было. Пожарные потушили огонь за 18 минут.