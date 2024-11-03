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Что происходит на месте коммунальной аварии на Сакко и Ванцетти

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Происшествия «Это уже пятый случай»: что происходит на месте коммунальной аварии на Сакко и Ванцетти — улицу залило водой

«Это уже пятый случай»: что происходит на месте коммунальной аварии на Сакко и Ванцетти — улицу залило водой

О ситуации НГС рассказал председатель дома, который затопило. Также инцидент прокомментировали в СГК

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15 комментариев

Люди говорят, что аварии происходят тут время от времени

Председатель дома на Сакко и Ванцетти, 11, Игорь Бутко, рассказал корреспонденту НГС о том, как их улицу затопило кипятком. Также ситуацию прокомментировали в СГК.

– Периодически у нас происходит такая вот беда. Это уже на моей памяти пятый случай. С разной интенсивностью это происходит. В последний раз происходило во время испытаний тепловых год назад. Тогда была холодная вода, последствия были не столь значимы. Наша УК судилась с СГК, – отметил Игорь Бутко.

Вода бежит с разной интенсивностью

Провалы в асфальте пришлось тогда восстанавливать. Сейчас восстановленный асфальт снова провалился. По словам председателя дома, авария могла начаться ночью, так как в 8:20 вода уже вовсю бежала. Мужчина позвонил в диспетчерскую, и с тех пор потоки разной интенсивностью якобы не прекращаются.

– С тех времен вода с разной интенсивностью бежит. Сейчас вроде чуть поменьше, но не останавливается. Уже где только не звонили, какие меры там только не принимали. Вода идет под дом. Привезли из предприятия помпу. Происходит где-то авария выше. Говорят, где-то еще одна есть такая же авария большая. Там тоже у них все провалилось. Более даже глобальные, чем у нас, последствия. Вся техника якобы там, – заключил председатель.

Жители пытаются решить проблему своими силами

В СГК НГС прокомментировали происшествие. Там сообщили, что авария произошла в районе улиц Бориса Богаткова и Толстого.

– 3 ноября, в 7:30 обнаружили дефект теплосети в районе улиц Бориса Богаткова и Толстого с выходом теплоносителя на поверхность. Ремонтные бригады оперативно отключили поврежденный трубопровод и ведут точное определение места дефекта. Далее приступят к устранению, – сообщили в компании.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске 640 домов Заельцовского и Калининского районов отключили от отопления из-за аварии на насосной станции ПНС-5.

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СГК Авария Горячая вода
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Комментарии
15
Живущий в Сибири
27 минут
Будни несчастного третьего города несчастной страны. А сколько их ещё будет этой зимой...
Barmaleя
25 минут
Такое впечатление, что СГК все лето НОВЫЕ трубы заменяла на СТАРЫЕ - и вот результат.
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