«Это уже пятый случай»: что происходит на месте коммунальной аварии на Сакко и Ванцетти — улицу залило водой

Люди говорят, что аварии происходят тут время от времени Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Председатель дома на Сакко и Ванцетти, 11, Игорь Бутко, рассказал корреспонденту НГС о том, как их улицу затопило кипятком. Также ситуацию прокомментировали в СГК.

– Периодически у нас происходит такая вот беда. Это уже на моей памяти пятый случай. С разной интенсивностью это происходит. В последний раз происходило во время испытаний тепловых год назад. Тогда была холодная вода, последствия были не столь значимы. Наша УК судилась с СГК, – отметил Игорь Бутко.

Вода бежит с разной интенсивностью Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Провалы в асфальте пришлось тогда восстанавливать. Сейчас восстановленный асфальт снова провалился. По словам председателя дома, авария могла начаться ночью, так как в 8:20 вода уже вовсю бежала. Мужчина позвонил в диспетчерскую, и с тех пор потоки разной интенсивностью якобы не прекращаются.

– С тех времен вода с разной интенсивностью бежит. Сейчас вроде чуть поменьше, но не останавливается. Уже где только не звонили, какие меры там только не принимали. Вода идет под дом. Привезли из предприятия помпу. Происходит где-то авария выше. Говорят, где-то еще одна есть такая же авария большая. Там тоже у них все провалилось. Более даже глобальные, чем у нас, последствия. Вся техника якобы там, – заключил председатель.

Жители пытаются решить проблему своими силами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В СГК НГС прокомментировали происшествие. Там сообщили, что авария произошла в районе улиц Бориса Богаткова и Толстого.

– 3 ноября, в 7:30 обнаружили дефект теплосети в районе улиц Бориса Богаткова и Толстого с выходом теплоносителя на поверхность. Ремонтные бригады оперативно отключили поврежденный трубопровод и ведут точное определение места дефекта. Далее приступят к устранению, – сообщили в компании.