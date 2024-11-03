«Дом смывает»: в Новосибирске улицу заливает кипятком — жуткое видео

Улицу заливает водой, по словам жильцов, с 8 утра Источник: Александр Ощепков











В Новосибирске с утра 3 ноября заливает водой улицу Сакко и Ванцетти. Об этом рассказали жители дома № 11 в телеграм-канале «ЧП Новосибирск». Люди утверждают, что бежит кипяток.

Зрелище выглядит жутко Источник: vk.com/chp54

– Кипяток идёт по водопроводной гильзе с верха улицы Сакко и Ванцетти. Льёт с 8 утра. Серьёзная авария где-то выше в Октябрьском районе. Наш дом смывает! СГК отказывается закрывать аварийные задвижки по причине отключения от водоснабжения большого количества домов, – пишут жители дома.

Местами на улице размыло грунт Источник: Александр Ощепков











На жутком видео видно, как разливается вода и стоит пар, затопленные дороги и подъезд.

Корреспондент НГС обратилась в СГК с просьбой прокомментировать ситуацию. В компании информацию уточняют.