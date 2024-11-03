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Происшествия «Дом смывает»: в Новосибирске улицу заливает кипятком — жуткое видео

«Дом смывает»: в Новосибирске улицу заливает кипятком — жуткое видео

По словам жителей дома по Сакко и Ванцетти, 11, авария случилась в 8 утра

2 967
32 комментария

Улицу заливает водой, по словам жильцов, с 8 утра

В Новосибирске с утра 3 ноября заливает водой улицу Сакко и Ванцетти. Об этом рассказали жители дома № 11 в телеграм-канале «ЧП Новосибирск». Люди утверждают, что бежит кипяток.

Зрелище выглядит жутко

– Кипяток идёт по водопроводной гильзе с верха улицы Сакко и Ванцетти. Льёт с 8 утра. Серьёзная авария где-то выше в Октябрьском районе. Наш дом смывает! СГК отказывается закрывать аварийные задвижки по причине отключения от водоснабжения большого количества домов, – пишут жители дома.

Местами на улице размыло грунт

На жутком видео видно, как разливается вода и стоит пар, затопленные дороги и подъезд.

Корреспондент НГС обратилась в СГК с просьбой прокомментировать ситуацию. В компании информацию уточняют.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске 640 домов Заельцовского и Калининского районов отключили от отопления из-за аварии на насосной станции ПНС-5.

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Авария Вода СГК Кипяток
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Комментарии
32
Гость
1 час
И это зима еще ничего и не начинала...
Гость
1 час
А заплатить за этот банкет СГК попросит жителей? Умно!
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