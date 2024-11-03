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Происшествия «Двойная трагедия»: на федеральной трассе погиб новосибирец — ДТП произошло на автодороге Тюмень-Омск

«Двойная трагедия»: на федеральной трассе погиб новосибирец — ДТП произошло на автодороге Тюмень-Омск

Водителю было 57 лет, он управлял автомобилем «Субару»

1 098
7 комментариев

И водитель, и пассажир легковой машины погибли

На федеральной трассе Тюмень-Омск произошло ДТП с участием легкового автомобиля и манипулятора. В результате происшествия погибли водитель из Новосибирска и пассажир легкового автомобиля из Омска. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

– Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте двойной трагедии под Заводоуковском. На 95-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск «Субару» въехал под прицеп манипулятора «Хино», который стоял у светофора. Погибли 57-летний водитель «Субару», житель Новосибирска и 44-летний пассажир, житель Омска, – сообщили в ведомстве.

Движение на дороге в районе смертельного ДТП частично ограничили, сотрудники ГАИ организовали там реверсивное движение. Также в ГАИ выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее НГС писал о том, что в Кировском районе Новосибирска автомобиль влетел на скорости в столб. Пострадавших водителя и пассажирку увезли в больницу.

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Комментарии
7
282558467
8 минут
Субару - это диагноз.
Гость
52 минуты
Колея - класс! Можно поезд как по рельсам пускать.
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