«Пострадавших увезли в больницу»: выяснились подробности ночного ДТП на улице Комсомольской в Новосибирске

В ГАИ уточняют подробности происшествия Источник: Густаво Зырянов











В ГАИ и МЧС рассказали подробности ночного ДТП на улице Комсомольской в Кировском районе, в котором пострадали два человека. Авария произошла ночью — на скорости машина влетела в столб. Из-за происшествия проснулись жители соседних домов.

– В ночь на 3 ноября в 1:43 возле дома № 4 по улице Комсомольской произошло ДТП. Машина врезалась в столб. В результате происшествия пострадали водитель-мужчина 1992 года рождения и пассажир-женщина. Их доставили в лечебное учреждение, – сообщили в ГАИ Новосибирска.

Также в ведомстве добавили, что уточняют обстоятельства происшествия. В ГУ МЧС России по новосибирской области добавили, что из поврежденной машины людей доставали пожарные.

– Пожарные деблокировали из поврежденной машины двух пострадавших: водителя и пассажирку. Их госпитализировали в больницу, — отметили в ведомстве.