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Происшествия «Пострадавших увезли в больницу»: выяснились подробности ночного ДТП на улице Комсомольской в Новосибирске

«Пострадавших увезли в больницу»: выяснились подробности ночного ДТП на улице Комсомольской в Новосибирске

Пострадавших доставали из автомобиля пожарные

2 364
6 комментариев

В ГАИ уточняют подробности происшествия

В ГАИ и МЧС рассказали подробности ночного ДТП на улице Комсомольской в Кировском районе, в котором пострадали два человека. Авария произошла ночью — на скорости машина влетела в столб. Из-за происшествия проснулись жители соседних домов.

– В ночь на 3 ноября в 1:43 возле дома № 4 по улице Комсомольской произошло ДТП. Машина врезалась в столб. В результате происшествия пострадали водитель-мужчина 1992 года рождения и пассажир-женщина. Их доставили в лечебное учреждение, – сообщили в ГАИ Новосибирска.

Также в ведомстве добавили, что уточняют обстоятельства происшествия. В ГУ МЧС России по новосибирской области добавили, что из поврежденной машины людей доставали пожарные.

– Пожарные деблокировали из поврежденной машины двух пострадавших: водителя и пассажирку. Их госпитализировали в больницу, — отметили в ведомстве.

Ранее НГС писал о том, что водитель сбил «невидимую» бабушку на Выборной. Корреспондент посмотрел жуткое видео вместе с автоюристом.

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Комментарии
6
ruterist
19 минут
а подробности то где?
пожилой юноша
56 минут
А кому они рассказали подробности? Поделитесь с читателями. Одно понятно, водитель перепутал проезжую часть c тротуаром, только как он перепрыгнул бордюры?
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