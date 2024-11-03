«Думала, в дом въехали»: в Новосибирске автомобиль на скорости влетел в столб — видео с места

В результате ДТП машина влетела в столб, на месте работали медики Источник: Александр Ощепков











В Кировском районе Новосибирска на улице Комсомольской в ночь со 2 на 3 ноября произошло жесткое ДТП. Об этом сообщают очевидцы в группе «АСТ-54» в ВК. По словам местных жителей, парня зажало в автомобиле. Сообщения об аварии начали появляться примерно в 2:30 ночи.

Судя по звукам на видео, машина влетела в столб на скорости Источник: vk.com/act54

– На Комсомольской серьезное ДТП, – сообщили в группе.

— Мы дома были. Услышала жёсткий хлопок. Думала, в дом въехали. Размотались парень с девушкой. Девушку подушкой безопасности ударило, — написала в группе Катерина.

Еще один пользователь Иван отметил, что скорость у автомобиля была не высокая.

На месте работали спецслужбы Источник: vk.com/act54

– Я бы не сказал, что огромная скорость была. Я слышал визг и хлопок, вроде как «Ниссан Тиана». Дорога ровная и чистая. Может плохо стало, может машина подвела. Правду знает только водитель, будем ждать информации, – написал Иван.

Судя по видео, автомобиль влетел на скорости в столб. Слышен визг тормозов и грохот от удара. На другой записи видно, как на месте работали спецслужбы, а кого-то из людей на носилках заносили в автомобиль скорой помощи.

Корреспондент НГС обратилась за уточнением информации в ГУ МВД России по Новосибирской области и в ГУ МЧС России по новосибирской области. В ведомостях информацию уточняют.