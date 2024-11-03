НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+4°

пасмурно, сильный дождь

ощущается как +1

4 м/c,

южн.

 750мм 91%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14

СРОЧНО

Жесткое ДТП на Комсомольской

День гастрономического единства
Обман на банкротстве
Зимний дайджест моды
Миллионы на сносе деревьев
Как побеждают вирусы
Интерьеры из прошлого
Парк «Гарри Поттера» в Токио
Афиша на ноябрь
Новости в Telegram
Происшествия «Думала, в дом въехали»: в Новосибирске автомобиль на скорости влетел в столб — видео с места

«Думала, в дом въехали»: в Новосибирске автомобиль на скорости влетел в столб — видео с места

Очевидцы утверждают, что в аварию попали парень и девушка

1 434
12 комментариев

В результате ДТП машина влетела в столб, на месте работали медики

В Кировском районе Новосибирска на улице Комсомольской в ночь со 2 на 3 ноября произошло жесткое ДТП. Об этом сообщают очевидцы в группе «АСТ-54» в ВК. По словам местных жителей, парня зажало в автомобиле. Сообщения об аварии начали появляться примерно в 2:30 ночи.

Судя по звукам на видео, машина влетела в столб на скорости

– На Комсомольской серьезное ДТП, – сообщили в группе.

— Мы дома были. Услышала жёсткий хлопок. Думала, в дом въехали. Размотались парень с девушкой. Девушку подушкой безопасности ударило, — написала в группе Катерина.

Еще один пользователь Иван отметил, что скорость у автомобиля была не высокая.

На месте работали спецслужбы

– Я бы не сказал, что огромная скорость была. Я слышал визг и хлопок, вроде как «Ниссан Тиана». Дорога ровная и чистая. Может плохо стало, может машина подвела. Правду знает только водитель, будем ждать информации, – написал Иван.

Судя по видео, автомобиль влетел на скорости в столб. Слышен визг тормозов и грохот от удара. На другой записи видно, как на месте работали спецслужбы, а кого-то из людей на носилках заносили в автомобиль скорой помощи.

Корреспондент НГС обратилась за уточнением информации в ГУ МВД России по Новосибирской области и в ГУ МЧС России по новосибирской области. В ведомостях информацию уточняют.

Ранее НГС писал о том, что водитель сбил «невидимую» бабушку на Выборной. Корреспондент посмотрел жуткое видео вместе с автоюристом.

ПО ТЕМЕ
ДТП Авария Пострадали Скорая полиция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Гость
27 минут
В стол? Может быть в стул?
ruterist
11 минут
стол перебегал дорогу?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Мнение
«Хагрид спал с мишками»: сибирячка побывала в парке «Гарри Поттера» в Токио — о чем она теперь жалеет
Анонимное мнение
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего»: туристка рассказала о путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
«Настоящий квест»: новосибирцы срезают путь к ЛДС и бросаются под колеса авто — виновата неудобная схема
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Водолеям — повышение, Рыбам — новый роман: каким будет ноябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Ирина,55

Наталья,40

АнастасияЯ,40

Анастасия,39

Marina,50

Flow,41

Начать знакомиться
Объявления

Клининговые услуги

0 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление