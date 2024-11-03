Мейн-кун с шестью пальцами и атака хакеров: главные события 2 ноября — что произошло в Новосибирске

В этот день интернет-провайдер подвергся атаке хакеров Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области ежедневно происходят десятки событий. Многие из них вызывают общественный интерес, но уследить за всем, что происходит в регионе, не так просто. Мы собрали в дайджесте 5 новостей, которые заинтересовали читателей НГС.

Хакеры атаковали крупного интернет-провайдера

Утром 2 ноября новосибирский интернет-провайдер «Сибсети» подвергся атаке хакеров. Об этом заявили в телеграм-канале компании. Оператор предупредил, что пользователи могли наблюдать полное или частичное ограничение доступа к услугам.

В Новосибирске нашли истощенного мейн-куна с «варежками»

Мейн-куна с шестью пальцами на каждой лапе обнаружили недалеко от площади Калинина. Объявление о питомце опубликовали на сайте «Авито».

Автор объявления объяснила, что кот истощен, также у него нашли глазную инфекцию. Животное лечится в стационаре. Известно, что полидактилия (наличие шести пальцев) встречается не только у мейн-кунов, но и у других пород.

Мэрия назвала самые загруженные дороги в Новосибирске

По данным городской администрации, лидером по интенсивности движения стала улица Большевистская в районе станции метро «Речной вокзал». В ТОП-3 по загруженности также попали перекресток улиц Гоголя и Ипподромской, площадь Лыщинского.

После аварии посреди дороги в Академгородке подралась компания

ДТП случилось в Новосибирске на пересечении Бердского шоссе и Морского проспекта. Как сообщили очевидцы, на дороге столкнулись УАЗ и автомобиль Subaru.

На месте аварии произошла потасовка — ее сняли на видео. Вблизи участка было затруднено движение машин.

В пятиэтажке на Сибирской произошел пожар

Возгорание произошло вечером 2 ноября на улице Сибирская, 31. На месте находились сотрудники МЧС, полиция, скорая помощь — их работу сняли на видео.

Выяснилось, что в результате пожара погибла 75-летняя женщина.