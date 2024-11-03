«Полгорода как ниндзя, во всем черном»: водитель сбил «невидимую» бабушку на Выборной — может ли он избежать наказания

74-летняя женщина получила переломы, но осталась жива Источник: АСТ54 / vk.com











Поздняя осень в Новосибирске, конечно, не дотягивает до полярной ночи, но по степени безрадостности ей точно не уступает. Особенно страдают автомобилисты из спальных районов: выезжают из дома в темноте, возвращаются — в сумерках, а на дорогах их поджидают одетые во все черное пешеходы. Очередной подобный эпизод произошел в минувший вторник в Октябрьском районе, и явно запомнился всем очевидцам: когда водитель заметил пожилую даму на проезжей части, остановиться он уже не успевал. НГС посмотрел жуткое видео с автоюристом, чтобы узнать, сможет ли водитель убедить полицейских в собственной невиновности.

Если не знать, что на часах половина седьмого утра, вполне можно предположить: действие происходит поздним вечером. Непроглядный мрак на улице Выборной едва разгоняют уличные фонари и фары проезжающих автомобилей. Ухудшает видимость и дождь. Серебристый кроссовер, кажется, не гонит, но едет в сторону поворота на Большевичку с максимальной скоростью, дозволенной ПДД и трафиком. Похоже, пешехода он до последнего момента просто не замечает: от сильного удара пожилая женщина буквально взлетает в воздух, а водитель тормозит, чтобы понять, что это вообще было.

Кадры могут шокировать Источник: АСТ54 / vk.com

Было ли видно пешехода на дороге — большой вопрос. На кадрах видеозаписи, опубликованной в паблике АСТ-54 во ВКонтакте, даже если знать, куда смотреть, 74-летнюю пострадавшую можно разглядеть лишь после того, как ее сбивает машина. Но можно ли было заметить женщину в свете фар? Второй участник аварии, водитель, уверен, что нет.

— Поехал на заправку, поэтому влево перестроился. На пешеходном светофоре «зеленый» горел для машин, тут внезапно прямо передо мной возникает пешеход. Вывернул вправо, сколько мог, там машина ехала, ударил по тормозам. Но увы, ударил ее, — написал водитель Владимир Д. — Скорость была меньше 40, фары светили, стекло чистое, резина отличная. Рядом — жена, тоже на дорогу смотрит. Но увы, машина мгновенно не останавливается, ну и место не очень для перехода дороги было.

В комментариях большинство подписчиков сообщества мигом представили себя на месте этого мужчины и поспешили поддержать его.

— Как обычно: старички не могут дойти до перехода, — заметила Роза С. — Когда пешком хожу, либо с мужем едем на машине, всегда дорогу переходят в неположенном месте именно пожилые. Причем ладно бы они переходили небольшие улицы, так нет, их тянет переходить там, где огромный поток машин.

— Почему человек разумный не думает о том, чтобы себя обезопасить? Где копеечные светоотражающие элементы на одежде, сумке? Полгорода как ниндзя, во всем черном передвигаются, — согласился Стас П.

Некоторые и вовсе решили не высказать слова поддержки явно перенервничавшему автомобилисту и даже не обвинить жертву, а начать кровопролитную войну между пешеходами и автомобилистами.

— Когда уже примут закон, что если сбиваешь самоубийцу вне пешеходного перехода или при переходе на «красный», водителю можно ехать дальше по своим делам, потом автоматически он получает компенсацию за ремонт авто от страховой, а потом страховая компенсирует убыток за счет продажи имущества виновника, даже в случае летального исхода, — заявил Сергей Б.

План не удался: провокатор получил всего три лайка и один ответ.

Меньшая часть комментаторов предположила: в том, что бабушка пострадала виновата не она, а сложившиеся обстоятельства.

— Она сильно сглупила, но пожив более 10 лет на «Педе», я точно могу сказать, что катализатором этой ситуации послужила проблема с общественным транспортом. Это вообще в порядке вещей: если не попал на «свою» маршрутку, то следующую либо не дождешься, либо не влезешь в нее, — заявила Ольга К., явно предположив, что бабушка пыталась поймать транспорт.

— Когда современное освещение в городе сделают? Эти желтые советские лампы света вообще не дают. Особенно в такую погоду, — нашел другую причину аварии Андрей К.

Наконец нашлась третья группа комментаторов, которая категорически решила, что если пешехода сбила машина, виноват водитель, и дополнительные обстоятельства не играют никакой роли.

— Люди как вы умудряетесь не видеть, что у вас перед носом? Фары вам зачем? Не садитесь вообще за руль тогда. Если зрения нет, то освещение вам тоже не поможет, — возмутился Андрей А.

Чтобы понять, мог ли водитель заметить бабушку заранее, и удастся ли ему доказать сотрудникам ГАИ, что он не виноват, НГС обратился к автоюристу, адвокату Марии Соловьевой. По словам адвоката, вполне вероятно пожилая дама действительно была невидима в темноте, такую версию даже можно будет установить при помощи экспертизы. Но это не слишком облегчит жизнь водителю.

— Судя по скорости движения авто и того, что водитель не принял мер к торможению, можно предположить, что он не заметил пешехода на проезжей части, хотя по видео это и нельзя определить, — рассказала НГС Мария Соловьева. — Но несмотря на то, что видимость действительно могла быть недостаточной в связи с темным временем суток, малым освещением, погодными условиями и так далее, водитель был обязан в порядке пункта 10.1 ПДД вести автомобиль со скоростью, позволяющей контролировать движение и дающей возможность своевременно затормозить и избежать столкновения с препятствием, будь то человек или другая машина.

Эксперт уточнила и про последствия этой аварии, а также про возможное наказание для виновного.

— В случае, если у пострадавшей будет установлен тяжкий вред здоровью в результате ДТП, то будет возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ, — добавила адвокат. — По сложившейся практике, виновным признают водителя, а там возможны разные исходы: от примирения с потерпевшим до реального срока.