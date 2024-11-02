«Мы горим»: в пятиэтажке на Сибирской произошел пожар — кадры работы экстренных служб

Вечером 2 ноября в Новосибирске произошел пожар. Об этом сообщил телеграм-канал «АСТ-54 Black» — по его данным, возгорание случилось на улице Сибирская, 31.
— По сообщениям от нашего источника: эвакуированы 20 человек, — сказано в сообщении. — В квартире обнаружили пострадавшую, она находилась без сознания.
НГС связался с одним из местных жителей. Как сообщил корреспонденту сибиряк, о возгорании он узнал около 20:30 часов. Новосибирец прислал видео с места пожара.
— Дочь возвращалась с художки в районе 20:25. Пришла и сказала, что во дворе ужасный запах. И женщина по телефону говорила кому-то: «Мы горим», — сообщил сибиряк.
Он уточнил, что на месте были сотрудники МЧС, полиция и скорая медицинская помощь.
На кадрах видно, как на месте работают сотрудники экстренных служб. Из окна одного из помещений на втором этаже идет дым.
НГС обратился в ГУ МЧС России по Новосибирской области за комментарием. В пресс-службе ГУ МВД России по региону корреспонденту сообщили, что информация о пожаре в полицию поступала.
— На место выезжала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в ведомстве.
Корреспондент также связался с диспетчерской службой управляющей компании. Представитель организации также подтвердил, что данные поступали. На место направили аварийного слесаря и электрика.
Источник НГС заявил, что в результате пожара погибла женщина. Официально данные об этом не подтверждены. Корреспондент обратился к представителю СУ СКР по Новосибирской области.
— Следователь выехал на место. Проводится доследственная, проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила старший помощник руководителя управления (по взаимодействию с общественностью и СМИ) Анастасия Кулешова.
Накануне в Новосибирске на улице Доватора произошел пожар. В горящей обнаружили погибшую женщину.