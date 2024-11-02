«Мы горим»: в пятиэтажке на Сибирской произошел пожар — кадры работы экстренных служб

По словам очевидца, на месте были сотрудники МЧС, полиция и скорая Источник: предоставил местный житель











Вечером 2 ноября в Новосибирске произошел пожар. Об этом сообщил телеграм-канал «АСТ-54 Black» — по его данным, возгорание случилось на улице Сибирская, 31.

— По сообщениям от нашего источника: эвакуированы 20 человек, — сказано в сообщении. — В квартире обнаружили пострадавшую, она находилась без сознания.

НГС связался с одним из местных жителей. Как сообщил корреспонденту сибиряк, о возгорании он узнал около 20:30 часов. Новосибирец прислал видео с места пожара.

— Дочь возвращалась с художки в районе 20:25. Пришла и сказала, что во дворе ужасный запах. И женщина по телефону говорила кому-то: «Мы горим», — сообщил сибиряк.

Он уточнил, что на месте были сотрудники МЧС, полиция и скорая медицинская помощь.

На месте работали сотрудники экстренных служб Источник: предоставил местный житель

На кадрах видно, как на месте работают сотрудники экстренных служб. Из окна одного из помещений на втором этаже идет дым.

НГС обратился в ГУ МЧС России по Новосибирской области за комментарием. В пресс-службе ГУ МВД России по региону корреспонденту сообщили, что информация о пожаре в полицию поступала.

— На место выезжала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в ведомстве.

Корреспондент также связался с диспетчерской службой управляющей компании. Представитель организации также подтвердил, что данные поступали. На место направили аварийного слесаря и электрика.

Источник НГС заявил, что в результате пожара погибла женщина. Официально данные об этом не подтверждены. Корреспондент обратился к представителю СУ СКР по Новосибирской области.

— Следователь выехал на место. Проводится доследственная, проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила старший помощник руководителя управления (по взаимодействию с общественностью и СМИ) Анастасия Кулешова.