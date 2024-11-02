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Происшествия «Мы горим»: в пятиэтажке на Сибирской произошел пожар — кадры работы экстренных служб

«Мы горим»: в пятиэтажке на Сибирской произошел пожар — кадры работы экстренных служб

Очевидцы заметили возгорание после 20:00 часов

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5 комментариев

По словам очевидца, на месте были сотрудники МЧС, полиция и скорая

Вечером 2 ноября в Новосибирске произошел пожар. Об этом сообщил телеграм-канал «АСТ-54 Black» — по его данным, возгорание случилось на улице Сибирская, 31.

— По сообщениям от нашего источника: эвакуированы 20 человек, — сказано в сообщении. — В квартире обнаружили пострадавшую, она находилась без сознания.

НГС связался с одним из местных жителей. Как сообщил корреспонденту сибиряк, о возгорании он узнал около 20:30 часов. Новосибирец прислал видео с места пожара.

— Дочь возвращалась с художки в районе 20:25. Пришла и сказала, что во дворе ужасный запах. И женщина по телефону говорила кому-то: «Мы горим», — сообщил сибиряк.

Он уточнил, что на месте были сотрудники МЧС, полиция и скорая медицинская помощь.

На месте работали сотрудники экстренных служб

На кадрах видно, как на месте работают сотрудники экстренных служб. Из окна одного из помещений на втором этаже идет дым.

НГС обратился в ГУ МЧС России по Новосибирской области за комментарием. В пресс-службе ГУ МВД России по региону корреспонденту сообщили, что информация о пожаре в полицию поступала.

— На место выезжала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в ведомстве.

Корреспондент также связался с диспетчерской службой управляющей компании. Представитель организации также подтвердил, что данные поступали. На место направили аварийного слесаря и электрика.

Источник НГС заявил, что в результате пожара погибла женщина. Официально данные об этом не подтверждены. Корреспондент обратился к представителю СУ СКР по Новосибирской области.

— Следователь выехал на место. Проводится доследственная, проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила старший помощник руководителя управления (по взаимодействию с общественностью и СМИ) Анастасия Кулешова.

Накануне в Новосибирске на улице Доватора произошел пожар. В горящей обнаружили погибшую женщину.

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Комментарии
5
233143581
34 минуты
Что такое "художка"? Уже нормально не то что говорить, даже написать не могут.
Гость
37 минут
Лучше бы на Ленина. Сами знаете в каком офисе
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