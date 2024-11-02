Под Новосибирском ищут 13-летнюю девочку в джинсовой куртке — она пропала накануне

О происшествии сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт»

В Новосибирской области пропала 13-летняя Виктория Голубицкая. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» региона во «ВКонтакте».

По данным волонтеров, школьница пропала в ДНТ Солнечное Каменского сельсовета. В ориентировке также упомянут Новосибирск.

— С 1 ноября 2024 года ее местонахождение неизвестно, — сказано в сообщении.

Рост подростка составляет 155 сантиметров, телосложение нормальное, волосы черные, глаза голубые. Девочка одета в черную джинсовую куртку, светлую майку, светло-голубые джинсы и розовые кроссовки.

Новосибирцев просят сообщать любую информацию о подростке по телефону горячей линии 8(800)-700-54-52 или по номеру 112. НГС обратился в пресс-службу поискового отряда за комментарием.

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По данным пресс-службы поискового отряда, заявка на поиск девочки поступила на горячую линию организации 2 ноября.

— Днем ранее девушка вышла на прогулку в ДНТ Солнечное и не вернулась домой, с тех пор ее местонахождение неизвестно, — уточнили в отряде.

Сейчас специалисты распространяют ориентировки в Сети, выполнены первичные задачи по поиску.