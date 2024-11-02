В Новосибирске школьница получила травмы в автобусе — девочка в больнице

ДТП произошло в Кировском районе Источник: ГАИ Новосибирска











Днем 2 ноября в новосибирском автобусе упала 15-летняя девушка. Ее с травмами доставили в больницу.

Об этом сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска. По информации ведомства, авария произошла в 16:10 в Кировском районе. 64-летний водитель маршрутного автобуса НЕФАЗ ехал по Сибиряков-Гвардейцев в сторону Северного проезда.

Уточняется, что на момент движения в салоне транспорта находилось 45 пассажиров. В районе площади Ефремова водитель допустил падение человека.

— В результате ДТП пострадал пассажир девушка 2009 года рождения, с травмами доставлена в лечебное учреждение, — сказано в сообщении.

В аварии пострадала 15-летняя девушка Источник: ГАИ Новосибирска











Указано, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ведомстве не назвали маршрут транспорта, но, судя по фотографиям, речь идет об автобусе №45. На сайте ЦУГАЭТ сказано, что перевозчиком выступает МКП «НОВОСИБГОРТРАНС».

НГС позвонил на номер телефона предприятия. Сотрудник сообщил, что у него нет данных о ситуации.