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Происшествия В Новосибирске школьница получила травмы в автобусе — девочка в больнице

В Новосибирске школьница получила травмы в автобусе — девочка в больнице

По данным ГАИ, сибирячка упала

736
13 комментариев

ДТП произошло в Кировском районе

Днем 2 ноября в новосибирском автобусе упала 15-летняя девушка. Ее с травмами доставили в больницу.

Об этом сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска. По информации ведомства, авария произошла в 16:10 в Кировском районе. 64-летний водитель маршрутного автобуса НЕФАЗ ехал по Сибиряков-Гвардейцев в сторону Северного проезда.

Уточняется, что на момент движения в салоне транспорта находилось 45 пассажиров. В районе площади Ефремова водитель допустил падение человека.

— В результате ДТП пострадал пассажир девушка 2009 года рождения, с травмами доставлена в лечебное учреждение, — сказано в сообщении.

В аварии пострадала 15-летняя девушка

Указано, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ведомстве не назвали маршрут транспорта, но, судя по фотографиям, речь идет об автобусе №45. На сайте ЦУГАЭТ сказано, что перевозчиком выступает МКП «НОВОСИБГОРТРАНС».

НГС позвонил на номер телефона предприятия. Сотрудник сообщил, что у него нет данных о ситуации.

Ночью 2 ноября в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В аварии погибла женщина.

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Комментарии
14
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18 минут
Тоже как то ехал несколько лет назад на 21 в город. На Разъезде водила резко тормознул, может подрезал кто... Так я с середины салона на спине летел, до кабины. Хоть бы кто помог подняться. Не дождёшься :-(
Гость
18 минут
" В районе площади Ефремова водитель допустил падение человека." ага......водитель допустил, держись за поручни, а не за телефон и падать не будешь...
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