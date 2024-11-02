«Почесали кулаки»: после аварии посреди дороги в Академгородке подралась компания. Видео

Авария произошла на Бердском шоссе Источник: Иван Константинов, «У нас на Шлюзе"/vk.com











Днем 2 ноября в Новосибирске на Бердском шоссе случилась авария с участием двух машин. На дороге устроили потасовку — кадры конфликта опубликовали в паблике «У нас на Шлюзе» во «ВКонтакте».

По его данным, ДТП произошло на пересечении Бердского шоссе и Морского проспекта в районе Академгородка. Там столкнулись УАЗ и автомобиль Subaru.

— Из Бердска копится пробка, въезд в Академгородок и выезд из него крайне затруднёны! — сказано в сообщении. — Мужики ещё и «кулаки почесали».

Очевидцы сняли конфликт на видео Источник: Иван Константинов, «У нас на Шлюзе»/vk.com

На кадрах видно две машины, у которых включены проблесковые маячки. Рядом с транспортом на дороге оказались люди — четверо мужчин вцепились друг в друга во время конфликта.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области за комментарием.

— На данный момент информация о происшествии в полицию не поступала, — уточнили в ведомстве.

Судя по карте, дороге окрасилась в красный цвет Источник: 2ГИС











Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, на дороге вблизи места аварии затруднено движение. Затор собрался на Бердском шоссе до пересечения с улицей Русская.