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После аварии посреди дороги в Академгородке произошла драка

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Происшествия «Почесали кулаки»: после аварии посреди дороги в Академгородке подралась компания. Видео

«Почесали кулаки»: после аварии посреди дороги в Академгородке подралась компания. Видео

На месте затруднено движение

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43 комментария

Авария произошла на Бердском шоссе

Днем 2 ноября в Новосибирске на Бердском шоссе случилась авария с участием двух машин. На дороге устроили потасовку — кадры конфликта опубликовали в паблике «У нас на Шлюзе» во «ВКонтакте».

По его данным, ДТП произошло на пересечении Бердского шоссе и Морского проспекта в районе Академгородка. Там столкнулись УАЗ и автомобиль Subaru.

— Из Бердска копится пробка, въезд в Академгородок и выезд из него крайне затруднёны! — сказано в сообщении. — Мужики ещё и «кулаки почесали».

Очевидцы сняли конфликт на видео

На кадрах видно две машины, у которых включены проблесковые маячки. Рядом с транспортом на дороге оказались люди — четверо мужчин вцепились друг в друга во время конфликта.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области за комментарием.

— На данный момент информация о происшествии в полицию не поступала, — уточнили в ведомстве.

Судя по карте, дороге окрасилась в красный цвет

Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, на дороге вблизи места аварии затруднено движение. Затор собрался на Бердском шоссе до пересечения с улицей Русская.

В конце октября в Новосибирске подрались автомобилист и курьер на электровелосипеде. Конфликт произошел на улице Королева.

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Конфликт Драка Бердское шоссе ДТП
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Комментарии
45
Гость
54 минуты
Какие маячки? Аварийная сигнализация
233143581
42 минуты
Учёные мужи, интеллигенция, что то обсуждают оживлённо. Иногда очень энергично тряся головой. Отнестись с пониманием.
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