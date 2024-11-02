«Нельзя сразу готовить и делать ремонт»: приставы опечатали студенческое кафе в СибГУТИ

Преставитель предприятия просл не приостанавливать работу Источник: ГУФССП России по Новосибирской области/vk.com











В Новосибирске приостановили работу кафе на улице Кирова. Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по региону, причиной стали нарушения СанПиНа.

— На исполнение в отделение судебных приставов предъявили исполнительный документ о запрете деятельности по организации питания на Кирова, 86, — объяснили в ведомстве.

По этому адресу также расположен учебный корпус Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ). Речь идет о студенческой столовой «Связь».

Приставы опечатали входную дверь, чтобы столовая не открылась раньше времени. По данным ведомства, Роспотребнадзор выявил нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

— На суде представитель столовой вину признала, сообщив, что часть нарушений устранена, кроме одного пункта. В настоящий момент проводятся ремонтные работы и в двухнедельные сроки ремонт будет завершен, — сказано в сообщении.

Компания на суде просила не приостанавливать работу кафе, но суд наложил запрет на 30 суток.

В самом кафе рассказали, что 26-27 октября помещение затопило, деятельность заведения приостановили 2 ноября — спустя неделю.

— Делаем подвал, был затоплен. Пришлось поточность нарушить, — сообщила корреспонденту НГС в столовой. — Сейчас подвал отремонтируем и все, откроемся. Уже после праздников должны открыться. По СанПиНу запрещено одновременно варить и делать ремонт. Мы начали делать ремонт, не успели. Планируется 5-го ноября закончить и уже ходатайство посылать, чтобы нас открыли.

По словам сибирячки, во время затопления кафе не работало. Она также уточнила, что столовая арендует помещение в здании СибГУТИ.

НГС позвонил в медиацентр СибГУТИ с просьбой предоставить комментарий по ситуации, но сотрудники вуза не ответили на звонки корреспондента. Журналист направил запрос.