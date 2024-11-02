«Нельзя сразу готовить и делать ремонт»: приставы опечатали студенческое кафе в СибГУТИ

В Новосибирске приостановили работу кафе на улице Кирова. Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по региону, причиной стали нарушения СанПиНа.
— На исполнение в отделение судебных приставов предъявили исполнительный документ о запрете деятельности по организации питания на Кирова, 86, — объяснили в ведомстве.
По этому адресу также расположен учебный корпус Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ). Речь идет о студенческой столовой «Связь».
Приставы опечатали входную дверь, чтобы столовая не открылась раньше времени. По данным ведомства, Роспотребнадзор выявил нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.
— На суде представитель столовой вину признала, сообщив, что часть нарушений устранена, кроме одного пункта. В настоящий момент проводятся ремонтные работы и в двухнедельные сроки ремонт будет завершен, — сказано в сообщении.
Компания на суде просила не приостанавливать работу кафе, но суд наложил запрет на 30 суток.
В самом кафе рассказали, что 26-27 октября помещение затопило, деятельность заведения приостановили 2 ноября — спустя неделю.
— Делаем подвал, был затоплен. Пришлось поточность нарушить, — сообщила корреспонденту НГС в столовой. — Сейчас подвал отремонтируем и все, откроемся. Уже после праздников должны открыться. По СанПиНу запрещено одновременно варить и делать ремонт. Мы начали делать ремонт, не успели. Планируется 5-го ноября закончить и уже ходатайство посылать, чтобы нас открыли.
По словам сибирячки, во время затопления кафе не работало. Она также уточнила, что столовая арендует помещение в здании СибГУТИ.
НГС позвонил в медиацентр СибГУТИ с просьбой предоставить комментарий по ситуации, но сотрудники вуза не ответили на звонки корреспондента. Журналист направил запрос.
Недавно в Новосибирске судебные приставы за долги арестовали у предпринимательницы два автобуса. Они возили пассажиров из Затулинки до улицы Амбулаторной.