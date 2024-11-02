НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

4 м/c,

ю-в.

 754мм 90%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,44
EUR 105,84

СРОЧНО

После аварии посреди дороги в Академгородке произошла драка

День гастрономического единства
Обман на банкротстве
Зимний дайджест моды
Миллионы на сносе деревьев
Как побеждают вирусы
Интерьеры из прошлого
Парк «Гарри Поттера» в Токио
Афиша на ноябрь
Новости в Telegram
Происшествия «Нельзя сразу готовить и делать ремонт»: приставы опечатали студенческое кафе в СибГУТИ

«Нельзя сразу готовить и делать ремонт»: приставы опечатали студенческое кафе в СибГУТИ

В столовой затопило подвал

875
13 комментариев

Преставитель предприятия просл не приостанавливать работу

В Новосибирске приостановили работу кафе на улице Кирова. Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по региону, причиной стали нарушения СанПиНа.

— На исполнение в отделение судебных приставов предъявили исполнительный документ о запрете деятельности по организации питания на Кирова, 86, — объяснили в ведомстве.

По этому адресу также расположен учебный корпус Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ). Речь идет о студенческой столовой «Связь».

Приставы опечатали входную дверь, чтобы столовая не открылась раньше времени. По данным ведомства, Роспотребнадзор выявил нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

— На суде представитель столовой вину признала, сообщив, что часть нарушений устранена, кроме одного пункта. В настоящий момент проводятся ремонтные работы и в двухнедельные сроки ремонт будет завершен, — сказано в сообщении.

Компания на суде просила не приостанавливать работу кафе, но суд наложил запрет на 30 суток.

В самом кафе рассказали, что 26-27 октября помещение затопило, деятельность заведения приостановили 2 ноября — спустя неделю.

— Делаем подвал, был затоплен. Пришлось поточность нарушить, — сообщила корреспонденту НГС в столовой. — Сейчас подвал отремонтируем и все, откроемся. Уже после праздников должны открыться. По СанПиНу запрещено одновременно варить и делать ремонт. Мы начали делать ремонт, не успели. Планируется 5-го ноября закончить и уже ходатайство посылать, чтобы нас открыли.

По словам сибирячки, во время затопления кафе не работало. Она также уточнила, что столовая арендует помещение в здании СибГУТИ.

НГС позвонил в медиацентр СибГУТИ с просьбой предоставить комментарий по ситуации, но сотрудники вуза не ответили на звонки корреспондента. Журналист направил запрос.

Недавно в Новосибирске судебные приставы за долги арестовали у предпринимательницы два автобуса. Они возили пассажиров из Затулинки до улицы Амбулаторной.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Пристав СибГУТИ Новосибирск ФССП
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Директор Завода (Ржака)
1 час
студенческая рыгаловка
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
8 минут
А кде жэ учьни, просижывающие свои штоны до мозолей на лавках и получающие трояки, питаться будут? У них две радости: жрут бизмеры какиют без памяти! Нипарядок!😼
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего»: туристка рассказала о путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Мнение
Призраки в окнах: обозреватель НГС — о том, почему в новостройке в центре Новосибирска два года нет признаков жизни
Анонимное мнение
Мнение
«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме
Анонимное мнение
Мнение
«Хагрид спал с мишками»: сибирячка побывала в парке «Гарри Поттера» в Токио — о чем она теперь жалеет
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Анастасия,39

Flow,41

Яна,40

Дмитрий,48

Dobrina,35

Irina,47

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление