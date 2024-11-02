Автомобиль вспыхнул на подземном паркинге бизнес-центра на Советской — фото с толпой

Информации о пострадавших пока нет

В бизнес-центре «Кронос» на улице Советской, 5 на подземном паркинге загорелся автомобиль. Об этом очевидцы сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Судя по опубликованному фото, к бизнес-центру приехали не менее двух пожарных машин.

Редакция НГС обратилась в пресс-службу регионального МЧС для уточнения подробностей пожара. Связаться с администрацией бизнес-центра редакции НГС на момент публикации не удалось.

Ранее в пятиэтажке на улице Доватора в пожаре погибла женщина.

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В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожарные ликвидировали возгорание за шесть минут. Огонь повредил моторный отсек автомобиля на площади 2 кв. м.

Из здания самостоятельно эвакуировались 470 человек. Никто не пострадал. На место происшествия выезжали две пожарных машины и восемь сотрудников МЧС.