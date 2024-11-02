НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

2 м/c,

ю-в.

 757мм 88%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,44
EUR 105,84

СРОЧНО

Хакеры атаковали «Сибсети»

Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Обман на банкротстве
Зимний дайджест моды
Миллионы на сносе деревьев
Как побеждают вирусы
Парк «Гарри Поттера» в Токио
Афиша на ноябрь
Новости в Telegram
Происшествия Автомобиль вспыхнул на подземном паркинге бизнес-центра на Советской — фото с толпой

Автомобиль вспыхнул на подземном паркинге бизнес-центра на Советской — фото с толпой

Из здания эвакуировали людей

1 553
3 комментария

Информации о пострадавших пока нет

В бизнес-центре «Кронос» на улице Советской, 5 на подземном паркинге загорелся автомобиль. Об этом очевидцы сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

— Бизнес-центр эвакуирован, работают пожарные расчеты, — рассказал свидетель происшествия.

Судя по опубликованному фото, к бизнес-центру приехали не менее двух пожарных машин.

Редакция НГС обратилась в пресс-службу регионального МЧС для уточнения подробностей пожара. Связаться с администрацией бизнес-центра редакции НГС на момент публикации не удалось.

Ранее в пятиэтажке на улице Доватора в пожаре погибла женщина.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Обновлено:

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожарные ликвидировали возгорание за шесть минут. Огонь повредил моторный отсек автомобиля на площади 2 кв. м.

Из здания самостоятельно эвакуировались 470 человек. Никто не пострадал. На место происшествия выезжали две пожарных машины и восемь сотрудников МЧС.

ПО ТЕМЕ
Пожар Автомобиль Загорелся Бизнес-центр Новосибирск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Директор Завода (Ржака)
24 минуты
Расчёты ЧОПА работали на месте ?
Гость
20 минут
Там должны быть системы автоматической пожаротушения
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хагрид спал с мишками»: сибирячка побывала в парке «Гарри Поттера» в Токио — о чем она теперь жалеет
Анонимное мнение
Мнение
«Однажды в дверь постучали»: журналистка НГС — о том, зачем нам вспоминать о жертвах политических репрессий
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего»: туристка рассказала о путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Екатерина,29

Инна,48

Кристина,32

Lexa,40

Viktor Riga,51

Euforia,25

Начать знакомиться
Объявления

Ремонт и отделка домов, дач

8 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление