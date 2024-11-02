Женщина погибла в жёстком ДТП в Новосибирской области — фото с места аварии

В Черепановском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибла женщина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.
По данным ГАИ, ДТП произошло 2 ноября примерно в 1:10 ночи на дороге Н-3019.
По предварительной информации, 33-летняя женщина за рулем Honda CR-V, ехала со стороны села Шурыгино в направлении поселка Виноград. Не справившись с управлением, она выехала на «встречку» и столкнулась с автомобилем УАЗ, за рулем которого находился 46-летний мужчина. От удара УАЗ съехал в кювет и перевернулся.
— В результате происшествия травмы не совместимые с жизнью получила водитель автомобиля Honda, травмированы: водитель УАЗ и мужчина-пассажир автомобиля Honda 1982 года рождения, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Ранее НГС писал о том, как двухлетний мальчик попал под колёса Mazda в Новосибирске.