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Происшествия Женщина погибла в жёстком ДТП в Новосибирской области — фото с места аварии

Женщина погибла в жёстком ДТП в Новосибирской области — фото с места аварии

Еще два человека пострадали

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9 комментариев

Женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу

В Черепановском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибла женщина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

По данным ГАИ, ДТП произошло 2 ноября примерно в 1:10 ночи на дороге Н-3019.

По предварительной информации, 33-летняя женщина за рулем Honda CR-V, ехала со стороны села Шурыгино в направлении поселка Виноград. Не справившись с управлением, она выехала на «встречку» и столкнулась с автомобилем УАЗ, за рулем которого находился 46-летний мужчина. От удара УАЗ съехал в кювет и перевернулся.

— В результате происшествия травмы не совместимые с жизнью получила водитель автомобиля Honda, травмированы: водитель УАЗ и мужчина-пассажир автомобиля Honda 1982 года рождения, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Ранее НГС писал о том, как двухлетний мальчик попал под колёса Mazda в Новосибирске.

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Новосибирская область ДТП Авария ГАИ
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Комментарии
9
иван-т
47 минут
Глянул на карте где это. Это страшные дали. И там в час ночи, находят друг дружку две машины. Судьба
Гость
53 минуты
Если фото не зеркалили, то я б сказал, что Хонда стоит на своей полосе. Жургналюги знакомы с вынесенным решением по делу или выдают ложь за истину?
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