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Происшествия Спецоперация на Украине Беспилотники атаковали пять крупных спиртзаводов в разных регионах России. Эксперт — о том, как это скажется на стоимости водки

Беспилотники атаковали пять крупных спиртзаводов в разных регионах России. Эксперт — о том, как это скажется на стоимости водки

Очередной удар по экономике страны или просто неприятности

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17 комментариев

Власти заверили, что разрушения на заводах от атак БПЛА незначительны, но по Сети разлетелись кадры

Пять спиртзаводов в разных регионах России были повреждены в результате атак беспилотников. Сначала, как сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, пострадали здания двух предприятий в городе Ефремове и поселке Лужковский, а в городе Рассказово Тамбовской области, по данным главы региона Максима Егорова, в результате прилета БПЛА на предприятии «Биохим» раздался взрыв с последующим возгоранием. Через несколько дней губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об ударах по заводам «Аннинский» и «Этанол-Спирт».

Атакованные спиртзаводы в Тульской области входят в холдинг «Росспиртпром». Предприятие «Абсолют» в поселке Лужковский производит до 62 тысяч литров спирта в сутки. Спиртзавод «Зернопродукт» в Ефремове — один из крупнейших в России, он производит до 100 тысяч литров в сутки. А вот у завода «Этанол-спирт», который в «Росспиртпром» не входит, после недавней модернизации мощность выросла до 130 тысяч литров.

Власти отчитались, что повреждения быстро устранили, но всё равно пошли разговоры о возможном дефиците пищевого спирта. Эти слухи в беседе с MSK1.RU развеял эксперт алкогольного рынка и автор Telegram-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.

— Я не думаю, что эти атаки существенным образом как-то отразятся на нашей отрасли, — говорит эксперт. — Начиная с 2000-х годов в России не было дефицита спирта. В стране существуют достаточно большие мощности спиртового производства. И даже у «Росспиртпрома», которая, безусловно, крупнейшая компания на рынке, мощности не были загружены до конца. Даже если подобные атаки приведут к остановке двух-трех предприятий, то объем спирта, выбывший из-за этих остановок, вполне можно возместить выработкой спирта на остальных предприятиях группы «Росспиртпром». Другие их заводы находятся в достаточном удалении от зоны боевых действий — на Северном Кавказе, в Сибири.

— Кроме «Росспиртпрома», запас прочности есть и у других спиртовых предприятий?

— У крупнейших производителей ликеро-водочных изделий в России — ну почти у всех — есть собственные спиртзаводы. У «Татспиртпрома», «Башспирта», группы «Руст», у «Белуги», которая сейчас называется NovaBev Group. Вот у них есть собственные заводы, которые покрывают если не на 100%, то в значительной доле их нужды на производство продукции.

Единственное, что может произойти, — это то, что «Росспиртпром» повысит отпускные цены на свою продукцию. Холдинг работает на обеспечение спиртом предприятий, у которых есть такая необходимость (допустим, нет собственных спиртзаводов или их спиртзаводы не на 100% покрывают их потребности).

— Значит, может вырасти и цена на конечный продукт, то есть на водку?

— «Росспиртпром», напомню, был приватизирован и теперь является частной компанией, а не государственной. И государство регулирует минимальную цену на спирт, ниже которой отпускать нельзя, а всё, что выше, оно не регулирует. Так что цены на спирт могут подрасти, и это окажет влияние на конечную розничную цену водки. Но надо понимать, что это не какой-то там катастрофический взлет цены. Все-таки основную долю в розничной цене водки как самой распространенной ликеро-водочной продукции занимает не спирт как сырье, а акциз. Который, напомню, в будущем году тоже вырастет.

Если рост цены произойдет именно из-за подорожания сырья — думаю, максимум на 10 рублей. Это не ужас-ужас, хотя, наверное, и будет чувствительно для такого самого нижнего экономсегмента потребителей. А собственно физического дефицита спирта не будет.

А вот цены на сливочное масло уже выросли. Мы уже рассказывали об этом.

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Спирт Спиртзавод Атаки БПЛА Спецоперация на Украине Рост цен на алкоголь Цены на алкоголь
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Комментарии
18
солдат
11 минут
Ту надо думать как ПВО наладить , а не о том что с водкой будет ...
Yumare
7 минут
Знают, куда бить - в самое ценное!...
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