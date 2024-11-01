«Перекрыли одну полосу»: под Новосибирском собралась пробка почти в 6 километров — очевидцы сообщают о ДТП

Вечером 1 ноября в Новосибирской области собралась крупная пробка. Затор в 5,8 километра образовался на Омском тракте — об этом сообщает сайт «Яндекс.Карты».
По информации сервиса, движение затруднено примерно от остановки «Путепровод» до участка трассы, расположенного в районе станции «Сады». Пробка также собралась в направлении Новосибирска.
Данные о заторе также появились на сайте 2ГИС. Пользователи сервиса заявляют о ДТП — они опубликовали фото с места аварии.
— Перекрыли одну полосу, — заявил один из пользователей 2ГИС.
— ДТП. Средний ряд, — пишет Дарья Дмитриевна.
НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области за комментарием.
Накануне в Новосибирске двухлетний мальчик попал под колеса машины. Ребенок в больнице.