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Происшествия «Перекрыли одну полосу»: под Новосибирском собралась пробка почти в 6 километров — очевидцы сообщают о ДТП

«Перекрыли одну полосу»: под Новосибирском собралась пробка почти в 6 километров — очевидцы сообщают о ДТП

Движение затруднено по Омскому тракту

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3 комментария

По словам очевидцев, на дороге произошло ДТП

Вечером 1 ноября в Новосибирской области собралась крупная пробка. Затор в 5,8 километра образовался на Омском тракте — об этом сообщает сайт «Яндекс.Карты».

Движение затруднено в двух направлениях

По информации сервиса, движение затруднено примерно от остановки «Путепровод» до участка трассы, расположенного в районе станции «Сады». Пробка также собралась в направлении Новосибирска.

Данные о заторе также появились на сайте 2ГИС. Пользователи сервиса заявляют о ДТП — они опубликовали фото с места аварии.

— Перекрыли одну полосу, — заявил один из пользователей 2ГИС.

— ДТП. Средний ряд, — пишет Дарья Дмитриевна.

Судя по карте, трасса окрасилась в красный цвет

НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области за комментарием.

Накануне в Новосибирске двухлетний мальчик попал под колеса машины. Ребенок в больнице.

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Пробка ДТП Новосибирская область
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Комментарии
3
188052042
10 минут
Всё правильно, логистический комплекс в работе! Пятница же, хоть и не настоящая;)
Гость
4 минуты
Это разве новости, Марго уже более двух суток нет на сайте
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