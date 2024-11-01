«Стала прыгать»: глава тургруппы забралась на авто в Новосибирске — она поссорилась с водителем

Женщина приезжала в Новосибирск в мае этого года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Суд рассмотрел дело о возмещении ущерба к руководителю тургруппы, которая приезжала в Новосибирск. Женщина забралась на крышу машину во время конфликта с водителем — об этом сообщает Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.

Речь идет о гражданском деле. В обоснование требований указано, что автомобиль истец передал водителю для оказания услуг по перевозке людей в туристической поездке. Путешествие организовала ответчик.

Инцидент произошел в мае, когда минивэн с группой прибыл в Новосибирск — туристы остановились на завтрак в кафе. Водитель попросил руководителя произвести с ним расчет за услуги — без оплаты они не могли продолжать поездку.

После этого на месте вспыхнул конфликт: руководитель группы якобы требовала вернуть вещи туристов и заявила, что заказала другой автомобиль.

— В ходе словесного конфликта ответчик умышленно залезла на крышу автомобиля, стала прыгать, силой открывать автобокс, ломая замок и саму конструкцию, — сказано в сообщении.

В результате машина якобы получила повреждения, а ответчик забрала свои вещи и ушла в неизвестном направлении. Собственник автомобиля — истец — обратился к эксперту. Ущерб оценили в сумму свыше 100 тысяч рублей.

Суд установил, что женщина действительно забиралась на крышу машины и с силой открывала багажник — это подтвердилось в том числе видеозаписью и показаниями свидетелей.

— Доказательств того обстоятельства, что приведённые в заключении повреждения автомобиля и багажника, были произведены при иных обстоятельствах, представленные материалы не содержат, — сказано в сообщении.

В результате суд установил основания для взыскания с женщины в пользу истца суммы ущерба. Уточняется, что требования были удовлетворены частично, решение суда еще не вступило в законную силу.

В пресс-службе суда НГС объяснили, что суд взыскал материальный ущерб в размере 104 019 рублей, расходы на досудебную оценку и другое.