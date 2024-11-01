«Думали, что горит подъезд»: в пятиэтажке на Доватора вспыхнул пожар — погибла женщина

Вечером 1 ноября на правом берегу Новосибирска вспыхнул пожар. Возгорание произошло в квартире пятиэтажного дома по улице Доватора, 35/2 в Дзержинском районе.
Об этом НГС сообщила местная жительница. Изначально ей показалось, что огонь вспыхнул в подъезде.
— Дым шел с подъезда, изначально думали, что горит подъезд, — объяснила сибирячка. — В 17:00 часов почувствовали запах гари дома, минут через 5 уже приехала первая пожарная машина, затем — вторая, и скорая.
Она заявила, что пожар произошел в квартире на втором этаже жилого здания. В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области подтвердили данные о возгорании.
— К прибытию пожарных горела квартира на втором этаже. В подъезде было задымление. Огнеборцы провели дымоудаление, эвакуация жильцов не потребовалась, — сообщили в ведомстве. — В горящей квартире сотрудники МЧС России обнаружили погибшую женщину.
Сотрудники за 9 минут ликвидировали пожар на площади 6 квадратных метров. Причина происшествия устанавливается.
В конце октября на улице Есенина в Новосибирске в квартире произошел пожар. Место возгорания попало на видео.