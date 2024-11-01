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Происшествия Двухлетний мальчик попал под колёса Mazda в Новосибирске — ребёнок в больнице

Двухлетний мальчик попал под колёса Mazda в Новосибирске — ребёнок в больнице

ДТП произошло на улице Трикотажной

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1 комментарий

Ребёнка госпитализировали с травмами

Двухлетний мальчик пострадал в результате аварии в Дзержинском районе. ДТП произошло вечером 31 октября на улице Трикотажной, сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.

По данным ведомства, 41-летний водитель Mazda Capella двигался по Трикотажной со стороны Промышленной. Он наехал на ребёнка, когда тот переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Мальчик был в сопровождении взрослых, уточнили в ГАИ.

Ребёнок получил травмы, их характер уточняется. Пострадавшего госпитализировали, правоохранительные органы проводят проверку.

Если вам известны обстоятельства этого происшествия, то сообщите об этом в редакцию НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Ранее НГС писал, что водитель троллейбуса сбила насмерть беременную женщину на Зорге — после у женщины нашлись десятки штрафов за нарушение ПДД.

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Новосибирск ДТП ГАИ Дзержинский район
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Комментарии
1
Гость
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Весь спрос с сопровождающих взрослых. Потащили ребенка как попало.
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