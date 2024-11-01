Двухлетний мальчик попал под колёса Mazda в Новосибирске — ребёнок в больнице

Двухлетний мальчик пострадал в результате аварии в Дзержинском районе. ДТП произошло вечером 31 октября на улице Трикотажной, сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.
По данным ведомства, 41-летний водитель Mazda Capella двигался по Трикотажной со стороны Промышленной. Он наехал на ребёнка, когда тот переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Мальчик был в сопровождении взрослых, уточнили в ГАИ.
Ребёнок получил травмы, их характер уточняется. Пострадавшего госпитализировали, правоохранительные органы проводят проверку.
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