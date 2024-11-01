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Происшествия Жесткое ДТП с тремя автомобилями произошло под Новосибирском — видео с места аварии

Жесткое ДТП с тремя автомобилями произошло под Новосибирском — видео с места аварии

Машины столкнулись на Гусинобродском тракте

3 269
7 комментариев

Один из автомобилей завалился на бок

1 ноября на Гусинобродском тракте под Новосибирском произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

— Жёсткое ДТП с участием 3 автомобилей, один из которых завалился на бок, произошло под Новосибирском на Гусинобродском тракте, — говорится в сообщении канала.

По словам очевидцев, о пострадавших пока ничего неизвестно.

НГС запросил комментарий по ситуации у Госавтоинспекции. На момент написания материала ответа не поступило.

Если вы стали очевидцем или участником этого ДТП, то сообщите об этом в редакцию НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Ранее НГС писал о том, что на новосибирской трассе произошло смертельное ДТП.

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Комментарии
7
Татьяна 53
54 минуты
Гололёд, сейчас начнутся столкновения, хотя и без него их было немало
Урлулуууу
1 час
Хочешь поскОкать?
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