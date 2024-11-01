Жесткое ДТП с тремя автомобилями произошло под Новосибирском — видео с места аварии

1 ноября на Гусинобродском тракте под Новосибирском произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».
— Жёсткое ДТП с участием 3 автомобилей, один из которых завалился на бок, произошло под Новосибирском на Гусинобродском тракте, — говорится в сообщении канала.
По словам очевидцев, о пострадавших пока ничего неизвестно.
НГС запросил комментарий по ситуации у Госавтоинспекции. На момент написания материала ответа не поступило.
Ранее НГС писал о том, что на новосибирской трассе произошло смертельное ДТП.