В Новосибирск привезли тело главы буддистов Республики Алтай — он завещал себя кремировать

Мерген Шагаев родился в 1966 году в селе Усть-Кан Источник: «Ак-Буркан» кӱрее/vk.com











Несколько дней назад, 28 октября, в Республике Алтай ушел из жизни глава буддистов Мерген Шагаев. 31 октября тело Хамбо-ламы — лидера религиозной организации, привезли в Новосибирск — он завещал себя кремировать.

В Центральном духовного управления буддистов республики Мергена Шагаева называют Верховным ламой Республики Алтай. Сибиряк родился в 1966 году в селе Усть-Кан, получил духовное образование в буддийском университете «Даши Чойнхорлин». Мерген Шагаев возглавил буддистов республики в 2003 году.

Днем 31 октября тело Мергена Шагаева привезли в Новосибирск для кремации, на церемонии прощания в похоронном доме ИМИ собрались восемь человек — родные главы алтайских буддистов и самые близкие друзья. Горечь утраты смешивалась со светлыми воспоминаниями, которыми делились родственники усопшего.

Церемония прощания состоялась в Новосибирске Источник: Анастасия Хрипушина/NGS.RU











Как рассказала корреспонденту НГС подруга погибшего Наталья Рыбина, Мерген Шагаев завещал себя кремировать. Его решение связано с буддистской традицией, кремация — символ непривязанности к телу. Традиция идет из Тибета и Монголии.

Наталья также объяснила, почему родственники Мергена Шагаева отправились на прощание в соседний регион. Церемония должна была пройти в четверг согласно астрологической карте, но в крематории Барнаула не смогли предложить этот день.

— Когда уходит человек, лама смотрит благоприятный день для кремации, как это должно быть. Весь этот ритуал соблюдается индивидуально, именно смотря астрологическую карту. Потому что в буддизме астрология — одна из наук, которая подробно изучается и учитывается при рождении, во время смерти человека, — сказала Наталья Рыбина.

Супруга умершего Наталья Шагаева уточнила, что семья планирует вернуться в родной город в пятницу, 1 ноября. В этот день родные смогут забрать урну главы алтайских буддистов — первое время она будет стоять в храме. Дальше ее местоположение определит собрание.

Основная церемония прощания с Хамбо-ламой состоялось днем ранее на Алтае — на ней присутствовали как родственники, так и друзья, — все те, кто знал Мергена Шагаева. Утром 31 октября его проводили в храме в Горно-Алтайске.

В Сети сообщалось, что Мерген Шагаев ушел из жизни после долгой болезни. В разговоре с НГС близкие погибшего объяснили, что у Хампо-ламы была коронавирусная инфекция с тяжелыми осложнениями на легкие.

В пресс-службе Центрального духовного управления буддистов Республики Алтай сообщили, что последние несколько лет Мерген-лама боролся с осложнениями, связанными с ковидом и сахарным диабетом. В 2016 году сибиряк занял должность настоятеля храма «Ак-Буркан» Горно-Алтайска, который построила в 2005 году буддистская община под его руководством. По словам близких погибшего, еще три храма находятся в процессе строительства.

Вспоминая о своем супруге, Наталья Шагаева отметила, что тот много читал и любил «добывать знания» — в связи с этим Мерген Шагаев часто путешествовал. Сибиряк имел хорошую память и знал много анекдотов.

— Потому что людей надо смешить. Он в свое время говорил: «Когда человек умирает или умрет — не надо плакать. Если вы будете плакать, то тяжело и вам, и тому, кто уходит», — объяснила Наталья.