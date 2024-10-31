Отбросило на несколько метров: на видео попал момент смертельной аварии на Дуси Ковальчук в Новосибирске

На месте работали сотрудники ГАИ и медики Источник: Госавтоинспекция по Новосибирску











Водитель на ВАЗ-2121 насмерть сбил пожилую женщину на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске. Момент аварии попал на видео.

По данным Госавтоинспекции, сегодня в 07:40 водитель 34 лет на ВАЗ-2121 ехал по улице Дуси Ковальчук, около дома №238 мужчина сбил пешехода. Женщина 77 лет переходила дорогу в неположенном месте.

— Пенсионерка получила травмы, несовместимые с жизнью. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в Госавтоинспекции.

Момент аварии попал на видео, кадры опубликовали в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». На ролике видно, что женщина остановилась на проезжей части, чтобы дальше перейти дорогу, в этот момент в нее влетает автомобиль. Сибирячку отбросило на несколько метров.

— На противоположной стороне дороги стояли ещё два человека, намеревающихся перейти дорогу. После ДТП они резко меняют свое желание, — написал очевидец.

Момент аварии попал на видео Источник: «Инцидент Новосибирск» / vk.com