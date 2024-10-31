НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-1°

пасмурно, снег

ощущается как -3

1 м/c,

зап.

 757мм 90%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,05
EUR 105,22

СРОЧНО

Правительство купит здание «Ростелекома» за полмиллиарда

Срок из-за сумки за 260 рублей
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Опасный долгострой
Зимний дайджест моды
Продают популярные кафе
Признаки пневмонии
Новости в Telegram
Происшествия Отбросило на несколько метров: на видео попал момент смертельной аварии на Дуси Ковальчук в Новосибирске

Отбросило на несколько метров: на видео попал момент смертельной аварии на Дуси Ковальчук в Новосибирске

Женщина переходила дорогу в неположенном месте

4 659
40 комментариев

На месте работали сотрудники ГАИ и медики

Водитель на ВАЗ-2121 насмерть сбил пожилую женщину на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске. Момент аварии попал на видео.

По данным Госавтоинспекции, сегодня в 07:40 водитель 34 лет на ВАЗ-2121 ехал по улице Дуси Ковальчук, около дома №238 мужчина сбил пешехода. Женщина 77 лет переходила дорогу в неположенном месте.

— Пенсионерка получила травмы, несовместимые с жизнью. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в Госавтоинспекции.

Момент аварии попал на видео, кадры опубликовали в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». На ролике видно, что женщина остановилась на проезжей части, чтобы дальше перейти дорогу, в этот момент в нее влетает автомобиль. Сибирячку отбросило на несколько метров.

— На противоположной стороне дороги стояли ещё два человека, намеревающихся перейти дорогу. После ДТП они резко меняют свое желание, — написал очевидец.

Момент аварии попал на видео

Вчера на пешеходном переходе на улице Троллейной, автомобилист сбил женщину. Пострадавшая скончалась в больнице.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Дуси Ковальчук Пешеход Водитель Автомобиль Авария ДТП
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
40
gooliaff
43 минуты
Вообще в такую погоду и вечером очень плохая видимость. Влажность высокая, окна запотевают, плюс капли на стеклах сильно бликуют, и мокрая дорога, отражающая фары встречек.. На днях ехал с работы - в крайней левой полосе ехать очень опасно, как и в крайней правой. Не мудрено, что человека просто не было видно. В вечернее время никогда бы не стал переходить дорогу по нерегулируемому по этой причине. Вообще, считаю, что тот, кто сам ездит за рулем, по-другому ведет себя на тротуарах и переходах.
Гость
31 минута
Что ж вы все бегаете то, как бессмертные. Какой уже труп за неделю? В сумерках, в дождь, в темной одежде, фары на встречке слепят - ну кто вас заметит? Пусть даже вы правы и на пешеходном, ну покрутите головой хоть, а иногда и подумайте. Будете не только правы, а еще и живы.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Однажды в дверь постучали»: журналистка НГС — о том, зачем нам вспоминать о жертвах политических репрессий
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Отдохнул лучше, чем мог бы за неделю в Турции». Турист — о семидневном путешествии на поезде во Владивосток
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Мнение
В OZON каждые три недели идут проверки: сибирячка о том, как открыла пункты выдачи заказов — без купюр
Анонимное мнение
Мнение
Водолеям — повышение, Рыбам — новый роман: каким будет ноябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Придется снижать цены»: миллиардер — о том, что ждет рынок недвижимости в 2025 году
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Margarita,43

Наталия,38

Stanislav,38

NadejdaNN,33

Олеся,43

Екатерина ,28

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление