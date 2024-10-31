«Шла с работы на автобус»: автомобилист в Новосибирске сбил женщину на переходе — она скончалась в больнице

В Новосибирске водитель сбил женщину на переходе вечером 30 октября. Пострадавшая скончалась в больнице.
Как сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску, 30 октября примерно в 20:05 55-летний водитель «ВАЗ-21110» ехал по улице Троллейной и возле дома №85 сбил пешехода. Женщина 73 лет шла по нерегулируемому пешеходному переходу.
— Пешехода в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение, где впоследствии она скончалась, — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску
Сейчас по факту аварии сотрудники проводят расследование, после будет принято процессуальное решение.
Как рассказал НГС внук погибшей женщины, она шла с работы на автобус №28. Сейчас родственники ищут очевидцев аварии.
— Всю жизнь работала продавцом, шла с работы на автобус по пешеходному переходу, — объяснил родственник погибшей.
В Госавтоинспекции напомнили, что пешеходам необходимо использовать на верхней одежде световозвращающие элементы. Это особенно актуально с приходом осени и сокращением светового дня.
Недавно троллейбус сбил на пешеходном переходе 25-летнюю женщину с ребенком. Сибирячка скончалась на месте. За рулем троллейбуса была 66-летняя Ирина А., за последние три года женщина нарушила правила дорожного движения не менее 21.