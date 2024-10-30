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Происшествия На правом берегу Новосибирска дома начали подключать к отоплению — два района остались без тепла из-за аварии

На правом берегу Новосибирска дома начали подключать к отоплению — два района остались без тепла из-за аварии

Коммунальщики завершили ремонтные работы на ПНС-5

396
6 комментариев

Под отключение попали 640 зданий

В Новосибирске СГК начала подключать дома к отоплению в Заельцовском и Калининском. Как сообщили в компании, они завершили ремонтные работы на ПНС-5.

— Два насоса запущены, они прошли испытания и работают штатно. Этих мощностей достаточно для обеспечения нормального режима теплоснабжения в зоне работы насосной станции. В течение двух часов давление в тепломагистрали достигнет необходимых значений для качественного запуска отопления во всех зданиях, — пояснили в СГК.

В ближайшие три часа в дома постепенно вернется отопление.

Сегодня утром, 30 октября, произошла остановка насосов на ПНС-5. В результате часть домов в Заельцовском и Калининском районах остались без отопления. Под отключение попали 640 зданий.

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В Новосибирске СГК начали подключать дома к отоплению в Заельцовском и Калининском. Как сообщили в компании, они завершили ремонтные работы на ПНС-5. Два насоса запущены, они прошли испытания и работают штатно. Этих мощностей достаточно для обеспечения нормального режима теплоснабжения. В ближайшие три часа в дома постепенно вернется отопление.

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Отопление Коммунальная авария Новосибирск
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Комментарии
7
Поддерживаю
1 минута
На левом берегу когда начнут подключать????
Libertу
22 минуты
"Начали подключать" ? В конце сентрября вроде отопительный сезон начался =))) ах ХА ха ХА ха....европка мерзнет)))
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