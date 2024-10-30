На правом берегу Новосибирска дома начали подключать к отоплению — два района остались без тепла из-за аварии

Под отключение попали 640 зданий Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











В Новосибирске СГК начала подключать дома к отоплению в Заельцовском и Калининском. Как сообщили в компании, они завершили ремонтные работы на ПНС-5.

— Два насоса запущены, они прошли испытания и работают штатно. Этих мощностей достаточно для обеспечения нормального режима теплоснабжения в зоне работы насосной станции. В течение двух часов давление в тепломагистрали достигнет необходимых значений для качественного запуска отопления во всех зданиях, — пояснили в СГК.

В ближайшие три часа в дома постепенно вернется отопление.

Сегодня утром, 30 октября, произошла остановка насосов на ПНС-5. В результате часть домов в Заельцовском и Калининском районах остались без отопления. Под отключение попали 640 зданий.