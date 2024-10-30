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Происшествия Грузовой поезд сбил женщину в Новосибирской области

Грузовой поезд сбил женщину в Новосибирской области

Сибирячка получила травмы обеих ног

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Женщина пыталась пролезть под составом

В Новосибирской области 30 октября грузовой поезд сбил 86-летнюю женщину. Как сообщили в транспортной полиции, происшествие случилось на станции Евсино в Искитимском районе.

— Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что 86-летняя местная жительница, пересекая железную дорогу, подлезла под вагон. В этот момент состав начал движение, — пояснили в ведомстве.

Женщину с тяжелыми травмами обеих ног доставили в больницу.

Ранее грузовой поезд насмерть сбил 19-летнего парня на станции Татарская в Новосибирской области.

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