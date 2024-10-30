Грузовой поезд сбил женщину в Новосибирской области

В Новосибирской области 30 октября грузовой поезд сбил 86-летнюю женщину. Как сообщили в транспортной полиции, происшествие случилось на станции Евсино в Искитимском районе.
— Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что 86-летняя местная жительница, пересекая железную дорогу, подлезла под вагон. В этот момент состав начал движение, — пояснили в ведомстве.
Женщину с тяжелыми травмами обеих ног доставили в больницу.
Ранее грузовой поезд насмерть сбил 19-летнего парня на станции Татарская в Новосибирской области.