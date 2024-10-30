В Новосибирске более 600 домов остались без отопления — ситуацию на контроль взял Бастрыкин

Проблему продолжают устранять Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании, из-за чего в Новосибирске более 600 домов остались без отопления. Об этом сообщили в федеральном СК.

— В 15 домах гидроудар порвал трубы и затопил квартиры. По словам жителей, разрывы происходят на чердаках многоэтажек, из-за чего вода стекает по стенам и потолкам с верхних этажей на нижние. Десятки школ и поликлиник также остались без тепла, — говорится в сообщении.

Новосибирские следователи проводят проверку по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Ситуация находится на контроле в центральном аппарате.