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Происшествия В Новосибирске более 600 домов остались без отопления — ситуацию на контроль взял Бастрыкин

В Новосибирске более 600 домов остались без отопления — ситуацию на контроль взял Бастрыкин

В некоторых квартирах прорвало трубы

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26 комментариев

Проблему продолжают устранять

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании, из-за чего в Новосибирске более 600 домов остались без отопления. Об этом сообщили в федеральном СК.

— В 15 домах гидроудар порвал трубы и затопил квартиры. По словам жителей, разрывы происходят на чердаках многоэтажек, из-за чего вода стекает по стенам и потолкам с верхних этажей на нижние. Десятки школ и поликлиник также остались без тепла, — говорится в сообщении.

Новосибирские следователи проводят проверку по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Ситуация находится на контроле в центральном аппарате.

Сегодня утром, 30 октября, произошла остановка насосов на ПНС-5. В результате часть домов в Заельцовском и Калининском районах остались без отопления. Под отключение попали 640 зданий.

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Комментарии
26
Алёна Свистоплясова
38 минут
И что? Его контроль вернет тепло? Одни начальники. 2 работяги и 7 начальников. Лишь бы на бумажках отчитаться потом
Каменский Скуф
32 минуты
Предлагаю посадить мастера участка. На этом всё.
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